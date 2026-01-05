Bili su najveći talenti Partizana, a nisu uspjeli: Jednog znate zbog Lamborginija, drugi je u sremskom selu

Fudbalski klub Partizan je stvorio brojne talentovane fudbalere, a ovo su momci koji u seniorskom fudbalu nisu uspjeli da opravdaju očekivanja iz mlađih kategorija.

Fudbalski klub Partizan trenutno ima prednost u Superligi Srbije i veoma mlad tim u kojem su igrači kojima se predviđaju velike karijere u klubovima širom Evrope. To nije nikakvo iznenađenje, škola crno-bijelih već godinama je u samom vrhu po proizvodnji kvalitetnih fudbalera, ali ima i onih koji nisu opravdali velika očekivanja.

Zna se da je prelazak iz omladinskog u seniorski fudbal veoma težak, da mladim fudbalerima ne prija uvijek odlazak u inostranstvo i da se neki od njih malo duže oporavljaju od pogrešnih odluka u karijeri. Pokušali smo da napravimo listu od pet najtalentovanijih igrača Partizana koji u poslednjih desetak godina nisu uspjeli da ispune očekivanja.

Filip Stevanović

Prije tačno pet godina, Mančester siti je od Partizana kupio Filipa Stevanovića za ogromnih 8.500.000 evra! Talentovani ofanzivac bio je u tom trenutku najtalentovaniji igrač u srpskom fudbalu, a njegove partije u dresu Partizana ukazivale su na to da će u narednim godinama biti nosilac igre reprezentacije Srbije. Kao što to obično biva, engleski tim je odlučio da ga razigrava na pozajmicama...

Do kraja sezone ostao je u Partizanu, a ztim su se ređali Herenven, Santa Klara i RKC Valvajk, prije nego što je prije godinu i po dana stigao u Lomel. Ni odlazak u drugu ligu Belgije nije bio srećan za Filipa, koji je u prvoj sezoni odigrao deset mečeva, a u drugoj još nije kročio na teren zbog teške povrede koja ga muči.

Stevanović je za to vrijeme pažnju privlačio na druge načine. Njegov raskošan život, fotografije sa egzotičnih destinacija i luksuzni automobili koje je vozio govorili su da nije u potpunosti posvećen fudbalu. Tokom četiri i po godine od kako je otišao iz Partizana Filip Stevanović je postigao pet golova i tri puta asistirao saigračima, što je daleko ispod svih očekivanja.

Armin Đerlek

Partizan je kao jednog od najtalentovanijih omladinaca u zemlji doveo Armina Đerleka iz OFK Beograda, ali transformacija u seniorski fudbal nije bila uspješna. Nakon samo godinu i po dana u prvom timu Partizana, za koji je odigrao 32 meča, momak iz Novog Pazara preselio se u Tursku.

Obukao je dres Sivasa i za taj tim odigrao 13 mečeva, pa na pozajmici u slovenačkom Aluminiju još 26 tokom dve sezone. Nekoliko mjeseci bio je bez kluba prije nego što je potpisao za slovački Trenčin, a zatim nekoliko mjeseci i nakon što je napustio taj tim. Ove sezone bio je član Novog Pazara, ali se u klubu zadržao tek nekoliko nedjelja i nije stigao ni da debituje.

Ponovo je bez kluba, a veliko je pitanje šta bi za njega bio najbolji potez u ovom trenutku. Jasno je da Đerleku treba kontinuitet kako bi vratio samopouzdanje i počeo da ostvaruje svoj potencijal, ali to nije mogao da dobije ni u rodnom gradu, gdje su ga prije nekoliko mjeseci dočekali kao veliko pojačanje.

Jovan Kokir

Proljećni dio sezone 2025/26 nekadašnji fudbaler Partizana Jovan Kokir provešće u ekipi Slobode iz Donjeg Tovarnika, sremskog sela sa manje od 1.000 stanovnika. Sloboda se takmiči u Srpskoj ligi grupa Vojvodina, što je treći rang takmičenja, a Kokir je jedno od najzvučnijih imena u klupskoj istoriji. Kako i ne bi bio, svojevremeno su se za njega otimali najveći srpski klubovi.

Ponikao je u mlađim kategorijama Partizana i tada se činilo da će zbog brzine i tehnike praviti razliku i na mečevima Superlige. Blistao je kada su ga crno-bijeli poslali na pozajmicu u Teleoptik, ali u Humskoj nije uspio da stigne ni do debitantskog nastupa. Ubrzo nakon toga "ukrala" ga je Vojvodina koja mu je ponudila mjesto u prvom timu, što je bila vijest koja je odjeknula širom fudbalske Srbije. Nije bilo uspjeha...

Ređali su se zatim Metalac iz Gornjeg Milanovca, Žarkovo, IMT, Novi Sad, pa pauza u karijeri i povratak u Novi Sad, Inđija i na kraju Dubočica. Tokom jesenjeg dijela prvenstva Kokir je igrao za tim iz Leskovca, ali je ubilježio samo šest nastupa odnosno 164 minuta na terenu. Posljednju utakmicu odigrao je još u prvoj polovini septembra, pa će na proljeće za početak morati da uhvati takmičarski ritam.

Lazar Pavlović

Čak 63 utakmice u dresu Partizana, četiri gola, četiri asistencije, trofej u Kupu Srbije. Veliki mečevi protiv Crvene zvezde, Mančester junajteda... I onda je miljenik nekadašnjeg trenera Partizana Sava Miloševića potpuno nestao. Transfer u AEL Limasol bio je potpuno pogrešan korak, a povratak u srpski fudbal nije mu donio povratak u formu.

Igrao je Lazar Pavlović za Radnički iz Niša, Voždovac, IMT i Ušće, povremeno bio čak i rezerva u Srpskoj ligi Beograd, a trenutno je bez kluba. Ušće mu se zahvalilo na saradnji nakon blijede jesenje polusezone koja ne uliva optimizam u borbi za opstanak, a Pavlović na terenima Prve lige Srbije nije pravio razliku.

Zapravo, nastupio je na samo 11 mečeva, jednom asistirao za gol, a samo pet puta našao se u startnoj postavi. Pitanje je kako će se razvijati karijera Lazara Pavlovića, ali će se on teško vratiti na nivo koji je potreban da bi se igralo u prvom timu Partizana.

Danilo Pantić

Još kao dječak, Danilo Pantić je skrenuo pažnju cjelokupne fudbalske Evrope. Pričalo se o čudu koje stasava u mlađim kategorijama Partizana, veznom fudbaleru koji je lider mlađih kategorija reprezentacije Srbije i fudbaleru koji će u dogledno vrijeme biti jedan od najboljih na svojoj poziciji. Saga oko njegovog odlaska iz kluba trajala je mjesecima, a na kraju su crno-bijeli suspendovali veznog fudbalera jer je odbijao da produži ugovor. On je u tom trenutku već imao predugovor sa slavnim Čelsijem, čiji je član postao u ljeto 2015. godine.

Uslijedile su pozajmice u Vitese, Ekselsior, Partizan, mađarski Vidi, pa na kraju Čukarički, prije nego što je ponovo postao fudbaler Partizana. Talentovani srpski fudbaler nije uspio da se nametne u Londonu i nikada nije odigrao meč za jedan od najboljih engleskih klubova, a ključne godine za formiranje proveo je uglavnom po neuspješnim pozajmicama.

Nakon drugog odlaska iz Partizana Danilo Pantić je potpisao ugovor sa Spartakom iz Trnave i 12 dana se zadržao u tom klubu, a nekoliko mjeseci kasnije stigao je u Lučane. Ove sezone odigrao je 10 utakmica za Mladost, a u finišu jesenjeg dijela prvenstva izgubio je mjesto u timu. Najdublji trag ostavio je u dresu Partizana za koji je odigrao 163 meča, postigao 20 golova i asistirao 25 puta, ali je to daleko od karijere kakva mu se predviđala. Nije stigao ni do debija u seniorskoj reprezentaciji Srbije, iako je svojevremeno u mlađim kategorijama oko 40 puta oblačio dres sa državnim grbom.