"Malo je prljavo, ispričaću ti što niko ne zna": Riječi Zlatana Ibrahimovića ostavile Bilića u šoku

Zlatan Ibrahimović otkrio Slavenu Biliću da je postao uspješan zbog poštovanja pravila, discipline i jer nije odustajao.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović rođen je u predgrađu Malmea, dijelu grada u kojem su živjeli doseljenici, a kasnije je shvatio da ga Šveđani zbog toga gledaju kao autsajdera. Nije imao nikoga da mu pomogne na putu do velike karijere, morao je sam da traži rješenja, a glavni adut bila mu je disciplina!

Iako mnogima to ne bi bila prva asocijacija na bivšeg fudbalera, Zlatan smatra da je uspio baš zato što je poštovao pravila i zbog toga što nije izbjegavao obaveze. Kada je hrvatskom treneru Slavenu Biliću u emisiji "Neuspjeh prvaka" ispričao ono što nikome nije rekao, svima je postalo jasno koliko je bio posvećen uspjehu.

"Mogu da kažem, što niko ne zna, ali je malo prljavo... Kada sam oštetio koljena, trčao sam na traci. Trebalo je da završim sa radom, šest puta na dva minuta brzo da trčim, odmor tri sekunde. Treba da idem u toalet, nisam otišao u toalet. Trčao sam, us**o sam se, ali nisam odustao. To sam ja. Ako kradem, kradem od sebe", rekao je Zlatan Ibrahimović u emisiji.

Tokom intervjua, nekadašnji švedski fudbaler porijeklom sa Balkana često je isticao koliko je za njegovu karijeru bila važna disciplina. Odrastao je po strogim pravilima, naučio je da ih poštuje i to ga je kasnije pratilo kroz cijeli život i karijeru.

"Kada se zagrijavamo, uvijek sam išao i trčao dok ne pipnem liniju, uvijek, bojao sam se da ako ne pipnem da će nešto da se desi. Uvijek sam pipao. Vidio sam tada da ako kradem te metre, da kradem od sebe, da ja gubim, ne neko drugi. Ako mi ti kao trener kažeš da trčim 10 kilometara, trčaću tačno toliko, ne 9, ne 10,01, nego tačno 10. U glavu sebi to stavim. Ako moram da umrem, umreću sa 10", rekao je Ibrahimović.

Zbog toga što je bio drugačiji i što se nije u potpunosti uklapao u pravila po kojima su živjeli Šveđani, Ibrahimović je imao problema u školi. Bio je prosječan đak, ali ga je pratio glas da je nemiran pa mu je dodijeljen nadzor - žena koja ga je pratila i koja je trebalo da ga smiri.

"U školi sam bio okej. Tamo su ocjene bile od jedan do pet, pet je najbolja, ja sam bio na trojci, okej. Bojao sam se grešaka kada sam učio, kao sa ocem, imao sam strah, to je bila disciplina", rekao je Zlatan i dodao: "Rekli su da sam bio drugačiji od drugih, počeo sam da budem agresivan prema njoj. Nije bila njena greška, zbog njih sam se osjetio drugačije. Igrali smo se, pogodio sam je u glavu. Nije bilo okej to. Najgora stvar mi je kada vidim da tretiraju drugačije nekoga. Može jedan da bude bolji od drugog, ali svi treba da dobiju šansu. Vidjeli ste onaj snimak kada su zamijenili djecu da izvedem njegovo dijete, ne ovo drugo. Odmah sam reagovao, svi imamo istu šansu. Svi smo se rodili isto, od tebe zavisi šta hoćeš da radiš od života. To je tako u mom životu, tako sam odrastao".