logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zlatan Ibrahimović "Moja mama je mislila da sam umro"

Zlatan Ibrahimović "Moja mama je mislila da sam umro"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović u emotivnoj ispovijesti otkrio kada je njegova majka mislila da je mrtav.

Zlatan ibrahimovic mama je mislila da sam umro Izvor: Printscreen/Arena Sport

Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović gostovao je u emisiji "Neuspeh prvaka" i hrvatskom treneru Slavenu Biliću otvorio je dušu kao nikome ranije. Svojevremeno jedan od najboljih igrača na planeti pričao je o djetinjstvu, komplikovanim odnosima u porodicu, odrastanju u "maloj Jugoslaviji", pa prvim fudbalskim koracima.

Veliko ime u svijetu sporta morao je da izgradi sam - njegovi roditelji nisu bili sportisti, nisu imali kontakte i nisu imali novca, a za trenere u Švedskoj uvijek je bio "autsajder" jer se nije uklapao u njihvoe kalupe. Kada je počeo njegov uspjeh, čak mu ni majka nije vjerovala - logičnije joj je bilo da je poginuo nego da je postao fudbaler.

"Morao sam sam da nađem put, kako da kontrolišem situaciju, da se osjećam dobro i da mogu da igram fudbal. Sam sam ja to, nisam imao sa kim. Moj otac Šefik nije znao kako, on je bio kući ili je pjevao, imao je u glavi rat, mama mi je čistila gdje je čistila, imala je troje djece i mislila je kako da ih nahrani. Nije ona znala", priznao je Zlatan Ibrahimović.

Zlatan se uz osmijeh prisjetio kako je njegova majka reagovala kada je potpisao profesionalni ugovor sa Ajaksom. Vidjela je fotografiju svog sina na televizoru i pomislila da je poginuo, pa ga je nazvala kako bi saznala šta se desilo, ali nije povjerovala u priču da je postao profesionalac.

"Prvi put kada sam potpisao ugovor sa Ajaksom, mama mi je vidjela sliku na televizoru i mislila je da sam umro. Kada neko umre, prikažu mu sliku na televizoru. Njen švedski nije bio dobar. Ona je vidjela moju sliku na deset sekundi, zvala me je telefonom i pitala šta se desilo. 'Idem u Ajaks, da igram fudbal', rekao sam. 'Ne, ne, šta se desilo?, pitala me je. 'Idem da budem profesionalac', odgovorio sam i rekla mi je 'Uvijek se zaje*avaš'. Nije ni ona vjerovala da idem da igram fudbal. Sve to sam morao sam. Nisam imao mentora. Nisam imao nikoga ko je vjerovao u mene. Sam sam tražio put i našao sam ga. Borio sam se i na kraju je došlo. Ako sam to uspio sa tri stvari u frižideru, svi mogu", zaključio je Ibrahimović.

Nakon Malmea za koji je igrao kao dječak i Ajaksa u kojem je skrenuo pažnju na sebe Zlatan Ibrahimović je izgradio jednu od najvećih fudbalskih karijera u svojoj eri. Nosio je dres Juventusa, Intera, Barselone, Milana, Pari Sen Žermena, Mančester junajteda, LA Galaksija i na kraju ponovo Milana u kojem radi kao savjetnik nakon završetka karijere.

Bonus video:

Pogledajte

00:03
Dušan Tadić, Zlatan Ibrahimović
Izvor: Instagram/afcajax
Izvor: Instagram/afcajax

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zlatan Ibrahimović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC