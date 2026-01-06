Nekadašnji švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović u emotivnoj ispovijesti otkrio kada je njegova majka mislila da je mrtav.
Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović gostovao je u emisiji "Neuspeh prvaka" i hrvatskom treneru Slavenu Biliću otvorio je dušu kao nikome ranije. Svojevremeno jedan od najboljih igrača na planeti pričao je o djetinjstvu, komplikovanim odnosima u porodicu, odrastanju u "maloj Jugoslaviji", pa prvim fudbalskim koracima.
Veliko ime u svijetu sporta morao je da izgradi sam - njegovi roditelji nisu bili sportisti, nisu imali kontakte i nisu imali novca, a za trenere u Švedskoj uvijek je bio "autsajder" jer se nije uklapao u njihvoe kalupe. Kada je počeo njegov uspjeh, čak mu ni majka nije vjerovala - logičnije joj je bilo da je poginuo nego da je postao fudbaler.
"Morao sam sam da nađem put, kako da kontrolišem situaciju, da se osjećam dobro i da mogu da igram fudbal. Sam sam ja to, nisam imao sa kim. Moj otac Šefik nije znao kako, on je bio kući ili je pjevao, imao je u glavi rat, mama mi je čistila gdje je čistila, imala je troje djece i mislila je kako da ih nahrani. Nije ona znala", priznao je Zlatan Ibrahimović.
Zlatan Ibrahimović "Moja mama je mislila da sam umro"
Zlatan se uz osmijeh prisjetio kako je njegova majka reagovala kada je potpisao profesionalni ugovor sa Ajaksom. Vidjela je fotografiju svog sina na televizoru i pomislila da je poginuo, pa ga je nazvala kako bi saznala šta se desilo, ali nije povjerovala u priču da je postao profesionalac.
"Prvi put kada sam potpisao ugovor sa Ajaksom, mama mi je vidjela sliku na televizoru i mislila je da sam umro. Kada neko umre, prikažu mu sliku na televizoru. Njen švedski nije bio dobar. Ona je vidjela moju sliku na deset sekundi, zvala me je telefonom i pitala šta se desilo. 'Idem u Ajaks, da igram fudbal', rekao sam. 'Ne, ne, šta se desilo?, pitala me je. 'Idem da budem profesionalac', odgovorio sam i rekla mi je 'Uvijek se zaje*avaš'. Nije ni ona vjerovala da idem da igram fudbal. Sve to sam morao sam. Nisam imao mentora. Nisam imao nikoga ko je vjerovao u mene. Sam sam tražio put i našao sam ga. Borio sam se i na kraju je došlo. Ako sam to uspio sa tri stvari u frižideru, svi mogu", zaključio je Ibrahimović.
Nakon Malmea za koji je igrao kao dječak i Ajaksa u kojem je skrenuo pažnju na sebe Zlatan Ibrahimović je izgradio jednu od najvećih fudbalskih karijera u svojoj eri. Nosio je dres Juventusa, Intera, Barselone, Milana, Pari Sen Žermena, Mančester junajteda, LA Galaksija i na kraju ponovo Milana u kojem radi kao savjetnik nakon završetka karijere.
Bonus video:
(MONDO)