Hrvati u šoku zbog scene iz Arene: "U Beogradu je zasvirala hrvatska himna, cijeli region o ovome bruji"

Poslije intoniranja hrvatske himne u Beogradu navijači su aplaudirali, a taj detalj šokirao je pojedine medije u regionu. Sve to dogodilo se na Evropskom prvenstvu u vaterpolu.

Hrvatska je učešće na Evropskom prvenstvu u vaterpolu započela ubjedljivom pobjedom protiv Slovenije (20:4). Međutim, jedan drugi detalj iznenadio je medije u regionu. U pitanju je scena koja se dogodila sa početka utakmice, tačnije poslije intoniranja hrvatske himne "Lijepa naša domovino". Iznenadilo ih je to što je publika u beogradskoj Areni aplaudirala i što nije bilo zvižduka.

Tako su pojedini regionalni mediji preneli vijest o tome i priznali su da ih je to iznenadilo. "U Beogradu zasvirala hrvatska himna, region bruji o sceni koja se dogodila čim je završila." To je naslov koji je napisao hrvatski "Večernji list".

Himna Hrvatske u Beogradu

"Dok su odjekivali prvi taktovi hrvatske himne, umjesto zvižduka koji su znali da prate ovakve događaje u prošlosti, dvoranom je vladala tišina. Ali, ono što je uslijedilo iznenadilo je mnoge, na samom kraju intoniranja sa tribina se prolomio aplauz, civilizovan i sportski pozdrav hrvatskoj reprezentaciji i himni", navodi se u tekstu spomenutog portala, uz to se dodaje i da su mnogi regionalni mediji prenijeli istu vijest.

Sličan tekst napisao je i bosanski portal "Kliks". "Himna je ispraćena bez ijednog zvižduka, na kraju su mogli da se čuju i aplauzi", stoji u tekstu.

Ne treba zaboraviti i da ovo nije prvi put da se u Beogradu dešava ovako nešto. Sličan momenat dogodio se i u finalu Svjetske lige na Tašmajdanu 2019. godine kada su se sastali Srbija i Hrvatska i tada je domaća publika aplauzom pozdravila hrvatsku himnu.