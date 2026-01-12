Hrvati u šoku zbog scene iz Arene: "U Beogradu je zasvirala hrvatska himna, cijeli region o ovome bruji"

Poslije intoniranja hrvatske himne u Beogradu navijači su aplaudirali, a taj detalj šokirao je pojedine medije u regionu. Sve to dogodilo se na Evropskom prvenstvu u vaterpolu.
Hrvatska je učešće na Evropskom prvenstvu u vaterpolu započela ubjedljivom pobjedom protiv Slovenije (20:4). Međutim, jedan drugi detalj iznenadio je medije u regionu. U pitanju je scena koja se dogodila sa početka utakmice, tačnije poslije intoniranja hrvatske himne "Lijepa naša domovino". Iznenadilo ih je to što je publika u beogradskoj Areni aplaudirala i što nije bilo zvižduka.
Tako su pojedini regionalni mediji preneli vijest o tome i priznali su da ih je to iznenadilo. "U Beogradu zasvirala hrvatska himna, region bruji o sceni koja se dogodila čim je završila." To je naslov koji je napisao hrvatski "Večernji list".
"Dok su odjekivali prvi taktovi hrvatske himne, umjesto zvižduka koji su znali da prate ovakve događaje u prošlosti, dvoranom je vladala tišina. Ali, ono što je uslijedilo iznenadilo je mnoge, na samom kraju intoniranja sa tribina se prolomio aplauz, civilizovan i sportski pozdrav hrvatskoj reprezentaciji i himni", navodi se u tekstu spomenutog portala, uz to se dodaje i da su mnogi regionalni mediji prenijeli istu vijest.
Sličan tekst napisao je i bosanski portal "Kliks". "Himna je ispraćena bez ijednog zvižduka, na kraju su mogli da se čuju i aplauzi", stoji u tekstu.
Ne treba zaboraviti i da ovo nije prvi put da se u Beogradu dešava ovako nešto. Sličan momenat dogodio se i u finalu Svjetske lige na Tašmajdanu 2019. godine kada su se sastali Srbija i Hrvatska i tada je domaća publika aplauzom pozdravila hrvatsku himnu.