Bio Vidićev neuništivi vođa, a van terena hrlio u smrt: "Pričali da sam debeo, nepismen, ružan i boljelo je"

Legendarni napadač Mančester junajteda Vejn Runi progovorio o svojim traumama, strahovima i najvećem problemu - alkoholizmu.

Izvor: Shutterstock

Legendarni Vejn Runi (39), najbolji engleski fudbaler 21. vijeka, otvorio je dušu u podkastu kod svog saigrača iz Mančester junajteda Rija Ferdinanda. Progovorio je kultni napadač o svemu što ga je decenijama boljelo i što ga je ranjavalo, poput povika sa tribina o njegovoj majci, ružnih komentara na račun njegovog izgleda, na račun njegovih roditelja...

Kao malo puta do sada, Runi je progovorio i o svom najvećem problemu - alkoholizmu.

Kao prvo, htio je da razjasni jedno - ne misli da je Leo Mesi veći od Kristijana Ronalda. Portugalac, njegov nekadašnji saigrač, zamjerio mu je javno što je Argentinca stavio na prvo mjesto, a Runi je objasnio ključnu razliku između sebe i Kristijana.

"Uvijek sam htio da pobjeđujem. Nikad nisam razmišljao o Zlatnoj lopti ili o individualnim priznanjima, za mene to ništa ne znači. Nisam manje mogao da marim za to. Htio sam da pobjeđujem sa tobom, sa svojim saigračima, da osvojim Premijer ligu, Ligu šampiona, o tome se radi. Fudbal je o tome", kazao je Runi.

"A šta je Ronaldo htio?Naravno da je hteo sve to, ali imao je taj sebični mentalitet i htio je sve. Ja to nisam imao u sebi. Postoji razlika u pristupu. Hteo sam da živim svoj život, takođe. Da izađem i da uživam u vremenu koje provodim sa prijateljima, u izlasku... Naravno, to je otišlo do tačke u kojoj sam pretjerao. Bio je to trenutak u mom životu u kojem sam se mnogo mučio", priznao je Englez.

"Sa čim si se mučio?", pitao ga je Rio.

"Sa alkoholom", dodao je Runi.

"Bio bih mrtav bez nje"

"Mnogo sam se mučio i mislio sam da nisam mogao bilo kome da se okrenem u tim trenucima. Nisam to ni želio, jer nisam htio da vam stavljam toliko breme na leđa", nastavio je u dahu.

"Sjećam se da sam odlazio na trening i uzimao žvake, a pio sam dva dana uzastopno. Onda bi došao vikend i dao bih dva gola, pa bih se vratio i pio još dva dana".

U toj mračnoj fazi ključnu ulogu je odigrala njegova supruga, Kolin Runi.

"Kolin mi je mnogo pomogla. Mi smo dvoje djece iz Krokteta (dijela Liverpula, op.a.) odrasli smo zajedno, počeli sa se zabavljamo, vjenčali se, imamo djecu. Od moje 17 godine je ovo mogla da vidi, jer me poznaje i jer zna moj um. Znala je da volim fudbal i da sam opsjednut njim, ali i da volim da izađem. Prepoznala je ovo o čemu pričam veoma rano i kontrolisala je. Zapravo, pomogla mi je. Pitala bi me povremeno 'Šta to radiš?'. Važno je kako me je vodila, jer mi je tada bilo potrebno da me neko vodi", kazao je on.

"Koliko ti je kao fudbaleru bila važna za karijeru?", pitao ga je Rio Ferdinand.

" Iskreno vjerujem da bih bio mrtav da ona nije bila tu ", šokirao ga je Runi odgovorom.

", šokirao ga je Runi odgovorom. "Vjerujem da je tako. Izazivala bi me, zapitkivala zašto to radim i činila da se osjećam iznervirano zbog toga. Održavala me je na tom putu, da nastavim da igram fudbal i da budem najbolja moguća osoba".

"Skandirali mojoj majci 25 godina"

Priznao je Runi i da mu na utakmicama nije bilo lako kada su navijači pogrdno skandirali o njegovoj majci.

"Vidio si šta Junajtedovi navijači skandiraju majci Fila Fodena? Trpio sam to 25 godina. Niko nije pisao o tome u medijima, niti je rekao: 'Znate šta, ovo je apsolutno odvratno, njegova djeca i supruga su tamo i slušaju'. Morao sam da se suočim sa tim i kada sam na terenu i kada sam kraj aut-linije, ali ima stvari koje ljudi kažu i koje rade. U mom slučaju svi su to gurali pod tepih i niko nije htio da piše o tome da je moji sedmogodišnji sin na tribinama i da ga time zlostavljaju. Poslije tih stvari morao sam da pričam sa svojim djetetom da razumije šta se dešava, ko to pjeva, zašto to pjeva".

"Pričali da ne znam da čitam, da pišem..."

Runi je rekao da je uvijek sebe vidio kao drugačijeg fudbalera od drugih, onog koji neće da ćuti kada pričaju loše o njemu. Ipak, to što je trpeo dugo uvrede ne znači da je oguglao na njih - naprotiv.

"Išla je velika kampanja protiv mene 'ovaj tip ne zna da piše, da čita, debeo je'. I nekada zaista počneš da razmišljaš - zar stvarno ne znam i zar stvarno jesam debeo? Učio sam o samom sebi na različite načine u posljednjih 20 i više godina. Radio sam na sebi i mogu da kažem da sam obrazovan i da mogu da razgovoram sa bilo kim o različitim temama, da li je to istorija, da li je to religija... Primjera radi, ako sam sa igračem iz Afrike, želim da znam o tome odakle potiče kao što želim i za nekog igrača, na primjer iz Grčke, jer mislim da je to važno da bi se stavio u tuđe cipele".

Da li su ga te stvari povređivale?

"Da, povremeno. Ja sam zapravo veoma nesiguran, zbog mnogo stvari. Cijelu karijeru sam slušao o svojoj težini. Bio sam nesiguran oko toga kako izgledam. Sam sebi sam dobar, sebi dajem ocjenu 8,5 od 10", kazao je Runi i nasmijao Ferdinanda.

"Nikad nisam skidao majicu na plaži"

Izvor: Crystal/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Postoje različiti pogledi, kako izgledaš, kako se nosiš... ja sam sebi 8,5. Zapravo zaista sam veoma nesiguran, oko mnogo stvari i Kolin to zna. Ako me budeš vidio na plaži sljedeće nedjelje, vidjećeš me u majici i sa kačketom. Čak i kada sam u najboljoj formi i kada sam bio fudbaler, nisam skidao majicu. Nikad nisam imao trbušnjake, ali imao sam moćno tijelo, verovatno najbolje koje možeš da imaš da bi bio fudbaler. Ipak, uvijek sam razmišljao o tome šta će ljudi misliti".

Posebno ga je uznemirilo kada su počeli da ismijavaju i njegove roditelje.

"Pre mnogo godina dogodila mi se jedna stvar. Objavljena je slika na kojoj mama, tata i ja izlazimo iz mora. I sve ove godine mislim da nije problem da neko napada mene, ali zašto bi napadao moje roditelje? Ne shvatam to, a dogodilo se. Slikaju moju suprugu kada hoda plažom u bikiniju i ne shvatam to. Tako da - da, uvijek sam imao prave nesigurnosti zbog svog izgleda".

Vejn Runi je prethodnih godina imao četiri trenerska posla - u Derbi Kauntiju, Di-Si Junajtedu u Americi, Birmingemu i Plimutu, a trenutno je stručni komentator britanskog Bi-Bi-Si ja, sa kojim je potpisao ugovor na dvije godine i na 800.000 funti (916 hiljada evra).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!