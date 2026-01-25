logo
Mančester junajted opet napravio čudo: Pao i nepobjedivi Arsenal, muk u Londonu zbog golčine Kunje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Mančester junajted slavio na gostovanju Arsenalu, nakon što je u prošlom kolu pobijedio i Mančester siti.

Mančester junajted pobijedio Arsenal 3:2 Izvor: Marc Aspland for The Times & Sun / News Licensing / Profimedia

Mančester junajted pobijedio je na gostovanju Arsenalu 3:2, golčinom Mateusa Kunje u 87. minutu, za konačnih i spektakularnih 3:2. U drugom meču pod vođstvom novog trenera Majkla Kerika, Junajted je poslije trijumfa protiv Sitija savladao i svog starog rivala, koji će uzdrman ostati na čelu tabele, sa sada samo četiri boda prednosti u odnosu na Mančester siti i Aston vilu.

Kunja je udarcem sa distance odlučio pobjednika tri minuta prije isteka 90. Dugo će se pričati o tom pogotku koji je "zaledio" navijače na Emirejtsu i donio ogromnu radost pristalicama probuđenog Junajteda. Sa nova tri boda, Kerikov tim je četvrti na tabeli, u zoni ulaska u Ligu šampiona.

Iako je defanzivac Junajteda Lisandro Martinez u 29. minutu autogolom donio vođstvo domaćima, defanzivni vezista domaćih Martin Zubimendi odužio mu se greškom u 37. minutu, poslije koje je na semaforu rezultat bio 1:1. Bio je to uvod u čudesan fudbal, u kojem je razigrani Patrik Dorgu golčinom sa distance, o prečku, donio Junajtedu vođstvo 2:1.

Arsenal je imao odgovor i na to, golom Mikela Merina iz peterca poslije kornera u 84. minutu, ali to je bila samo najava spektakularnog kraja, u kojem je pao jedan od najljepših i najznačajnijih golova sezone u evropskom fudbalu. Nije taj gol samo potvrdio da je Kunja majstor, već je i pokazao da je Junajted živ, kao i trka za titulu u Premijer ligi.

Sada je red da Arsenal bude nervozan...

Pogledajte tabelu Premijer lige:



