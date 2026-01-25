Mančester junajted pod grbom napisao ime pokojnog muzičara: I Dejvid Bekam mu se poklonio na sahrani

Mančester junajted još jednom se dirljivo oprostio od legende svog grada, basiste benda Stoun Rouzis, Garija Maunfilda Manija.

Mančester junajted napravio je dirljiv gest ove nedjelje, jer će u velikom derbiju Premijer lige protiv Arsenala od 17.30 nositi na opremi i ime muzičara Garija "Manija" Maunfilda (1962-2025). Bio je lokalna legenda u Mančesteru i basista nekadašnjeg rok benda Stoun Rouzis. Ta grupa postala je svjetski popularna zbog svog prvog albuma iz 1989. godine, koji je i nazvala po svom imenu, "Stoun Rouzis", na kojem je i najveća pjesma tog benda "I wanna be adored".

S obzirom na to da je taj bend iz Mančestera, decenijama se dovodi u vezu sa Mančester junajtedom i klub je našao način da se sjajnim gestom oprosti od poznatog basiste. Kada je preminuo u novembru, Junajted je na utakmici protiv Evertona objavio na svom semaforu jednu riječ "Obožavan" ("Adored"), u čast Manija i u čast najvećeg hita njegovog benda.

Engleski muzičar sahranjen je u decembru u Mančesteru, a na oproštaj su došli i legendarni asovi Mančester junajteda Gari Nevil (50) i Dejvid Bekam (50). Emotivno su se pozdravili sa porodicom i ispratili basistu koji je bio veliki navijač "crvenih đavola".

Jedan od nosilaca kovčega u Mančesterskoj katedrali bio je Lijam Galager (53), pjevač i suosnivač takođe legendarnog mančesterskog benda "Oejzis" (Oasis), s razlikom da je on, kao i njegov brat Noel, veliki navijač Mančester sitija.

Koliko je bend Stoun Rouzis blizak Mančester junajtedu dokazuje i činjenica da se od početka vijeka na Old Trafordu pred utakmice "đavola" sa razglasa emituje pjesma "This is the One". Igrači je decenijama čuju čim izađu iz tunela.

Gari Nevil je objasnio zašto je tražio baš tu pjesmu kada je postao kapiten.

"Kada me je menadžer imenovao za kapitena i kada sam saznao da ću predvoditi ekipu pri izlasku na teren, poželio sam novu pjesmu. Htio sam da izlazimo uz pjesmu iz Mančestera. Jednostavno sam obožavao 'This Is the One'. Djelovalo mi je da je Old Traford mjesto gdje se sve dogodilo i godinama sam slušao dovoljno o Oejzisu. Mančester ima bolji bend od Oejzisa. Stoun Rouzis su imali ogroman uticaj na grad. Ta pjesma je prošla test vremena, ali je Junajted održava u životu svake nedjelje. Kada sam sada gore, u TV loži, i krene gitara Džona Skvajera, i dalje se naježim kada je čujem. Ako si navijač Junajteda i čuješ da ta pjesma počinje, znaš da je vrijeme da utakmica krene", kaže Nevil, veliki poštovalac benda i Manija Maunfilda.

Poslušajte tu pesmu, omiljenu mnogim navijačima Mančester junajteda.