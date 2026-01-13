Stajao uz Vidića kad se Old Traford tresao zbog njega: Vratio se u Mančester junajted, dočekan je kao spasilac

Majkl Kerik je preuzeo Mančester junajted i poslao poruku navijačima.

Izvor: Nigel French / PA Images / Profimedia

Mančester junajted je ozvaničio da je nekadašnji vezista tog kluba Majkl Kerik (44) novi trener. Potpisao je ugovor do kraja sezone u kojoj će Junajted odigrati istorijski mali broj mečeva jer ne igra Evropu i jer je ispao odmah iz oba kupa. Kerik je član generacije u kojoj je bio i legendarni srpski defanzivac Nemanja Vidić (44). Uostalom, stajao je kraj njega kad se Vidić 2014. emotivno opraštao od kluba na Old Trafordu (na slici).

Dosadašnji vršilac dužnosti trenera Daren Flečer vratiće se vođenju U-18 ekipe, jer je obavio kratkoročni zadatak kluba poslije otpuštanja Portugalca Rubena Amorima, jednog od najneuspješnijih trenera u istoriji kluba.

Kerik je za Junajted odigrao 464 utakmice i osvojio je sa "crvenim đavolima" pet titula u Premijer ligi, FA Kup, dva Liga Kupa, Ligu šampiona, Ligu Evrope i FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo. On je već sjedio na klupi 2018. godine, kada je bio pomoćnik Žozeu Murinju i to je ostao i u mandatu narednog menadžera, Ole Gunara Solskjera, navodno svog jedinog protivkandidata ovog januara. Potom je bio vršilac dužnosti menadžera Junajteda. Samostalno i "na neodređeno" vodio je Midlzbro od oktobra 2022. godine i sjedio na njegovoj klupi dvije i po godine.

"Znam šta je potrebno ovdje za uspjeh"

"Biti odgovoran za vođenje Mančester junajteda je čast. Znam šta je potrebno da bi se ovdje uspjelo. Moj fokus je sada na tome da pomognem igračima da dostignu standarde koje očekujemo u ovom nevjerovatnom klubu. Znamo da ova grupa igrača ima sposobnost da ostvari te standarde", rekao je Kerik.

"Već sam radio sa mnogim igračima i naravno, posljednjih godina sam pažljivo pratio ekipu. Imam potpunu vjeru u talenat igrača, posvećenost i sposobnost da budu uspješni ovdje. Još imamo za mnogo toga da se borimo ove sezone, spremni smo da se skupimo i da pružimo navijačima igre kakve ova odana publika zaslužuje", izjavio je on takođe za klupski sajt.

Džejson Vilkoks, kritikovani sportski direktor Mančester junajteda, rekao je da je dolazak Kerika korak ka "izgradnji kluba ka redovnom i dugoročnom uspjehu".

Sa Kerikom dolazi još jedan Vidićev saigrač

Keriku će pomagati Stiv Holand, Džonatan Vudgejt, Trevis Binjon, Džoni Evans i Krejg Moson.

Stiv Holand je bivši pomoćnik u Čelsiju i "broj 2" Gareta Sautgejta u reprezentaciji Engleske. Takođe, dolazi i Kerikov bivši kolega iz Midlzbroa Džonatan Vudgejt. Nekadašnji engleski fudbaler je i bivši internacionalac i igrač Real Madrida, kao i Lidsa.

Na klupu će sjesti i bivši igrač Junajteda Džoni Evans, koji je do prošlog maja igrao za "crvene đavole" i takođe je bio dio ekipe zajedno sa Nemanjom Vidićem. Takođe, Krejg Moson će nastaviti kao trener golmana.

Izvor: Profimedia

"Cilj je bio da pronađeno ravnotežu u stručnom štabu. Iskreno, mnogo toga znam o klubu. Malo se promijenio od kada sam otišao, ali mislim da je to na neki način dobro, svježina je dobra. Mislim da je bilo važno i da osoblje bude snažno i sposobno da radi različite stvari, da se osloni na različite karaktere, različite dinamike u timu, različita iskustva. I zaista sam zadovoljan."

Kako će igrati Mančester junajted?

Ruben Amorim tvrdoglavo je insistirao na formaciji sa trojicom igrača u zadnjoj liniji, čak i onda kada je sa četvorcom "pozadi" ostvario dobre rezultate poput pobjede protiv Njukasa. Kako će igrati Kerikov Junajted?

"Hoćemo da pobjeđujemo i postoje različiti načini da to uradimo, različiti scenariji, različite situacije u igri, u kojima morate da igrate na određeni način. Naravno da se sve svodi na rezultate i nadam se da ćemo moći da igramo zaista uzbudljiv fudbal, da budemo pozitivni i da donesemo uzbuđenje na stadion. Hoću da ne sjedim na svom mjestu, već da uživam gledajući kako momci igraju i jasno je da rezultati moraju da dođu uz to. Nadam se da možete da osjetite moj entuzijazam, jedva čekam da počnem i da vidim šta možemo da uradimo."

Kerik će debitovati u veoma teškoj utakmici, protiv Mančester sitija 17. januara na Old Trafordu, a potom će 25. januara gostovati lideru Arsenalu. Prezeo je ekipu na šestom mjestu tabele i sa izglednim šansama da se vrati u Evropu sljedeće godine, pod uslovom da se ekipa stabilizuje.