© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Nemanja Vidić ponovo na Old Trafordu: Legenda bodri bivši klub u društvu Aleksa Fergusona

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Vidić našao se na Old Trafordu.

Nemanja Vidić i Aleks Ferguson na utakmici Junajted Siti Izvor: Printscreen/Arena Sport

Proslavljeni srpski fudbaler, ali i legenda Mančester junajteda Nemanja Vidić (44) našao se na Old Trafordu kako bi ispratio meč bivšeg kluba. Rođeni Užičanin bio je u društvu legendarnog Aleksa Fergusona, a sve to uhvatile su kamere Premijer lige.

U 22. kolu Premijer lige sastali su se Mančester junajted i Mančester siti. Bio je to dugo čekani derbi, a tribine su vrvjele od navijača. Među ljubiteljima fudbala našla su se i dobro poznata lica - Nemanja Vidić i ser Aleks Ferguson. Osim njih dvojice, mogao se primijetiti i hirurg Vladimir Dugalić, a bilo je i još poznatih lica koja su okruživala slavnog fudbalera.

Pogledajte Nemanju Vidića na Old Trafordu: 

Pogledajte

00:07
Nemanja Vidić gleda derbi Mančestera sa Aleksom Fergusonom
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Veza Fergusona i Vidića oduvijek je jaka, na kraju krajeva, riječ je o čovjeku zbog kojeg je Užičanin i obukao dres Junajteda u kojem je igrao od 2006. do 2014. Na teren je izašao 211 puta i tokom karijere u engleskoj ekipi ovaj defanzivac je postigao 15 golova.

Vidić je sa Mančesterom osvojio pet Premijer liga (2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13) i tri puta je bio osvajač Lige šampiona. 2009. i 2011. bio je i najbolji igrač Premijer lige, što dovoljno govori o tome o kakvoj legendi Srbije, a posebno engleskog kluba je riječ.

Podsjetimo, Vidić je nedavno bio i u društvu prijatelja u Dubaiju, kada se na jednoj fotografiji pojavio veliki broj legendi. Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Nemanja Vidić praznične dane iskoristio je da provede u društvu bivšeg igrača Partizana i aktuelnog direktora crno-bijelih Danka Lazovića. Njima su se pridružile i legende Mančester junajteda i evropskog fudbala Rio Ferdinand i Robin van Persi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

