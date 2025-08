Nemanja Vidić otkrio tajnu: "Nisam to mogao da kažem Aleksu Fergusonu, otjerao bi me"

Nemanja Vidić je prećutao ser Aleksu Fergusonu da se ne snalazi dobro na poziciji koju je igrao tokom cijele karijere u Mančester junajtedu.

Nemanja Vidić je došao na prilično mala vrata u Mančester junajted iz Spartaka iz Moskve u zimu 2006. godine, a ispostavio se kao možda i najbolji transfer u eri Aleksa Fergusona. Ipak, kada je došao u klub morao je da igra nešto što do tada nikada nije igrao.

Sada je poslije mnogo godina to ispričao prvi put i to dugogodišnjem saigraču Geriju Nevilu. Desni bek koji mu je bio kapiten kada je stigao u klub i sam se iznenadio ovom pričom.

"Moj problem je što kada sam došao u Mančester junajted nisam nikada ranije igrao lijevog štopera. Uvijek sam igrao desno i nisam lijevom nogom mogao da pošaljem pas pet metara. To je bio problem za mene, ali nisam mogao da dođem i da kažem šefu da ne mogu da igram lijevo", rekao je Vidić.

Pitao je Nevil kako je došlo do toga da Nemanja igra lijevo, a Rio desno,da li su se međusobno dogovorili? "Ne, šef je rekao da igram lijevo. Nije me bilo briga, samo sam htio da igram, ali generalno nije to bila idealna pozicija za mene."

Da nisam pristao na to ne bih uspio

Nemanja Vidić je na kraju završio karijeru sa ravno 300 nastupa za Mančester junajted i kao kapiten kluba, ali znao je gdje mu je mjesto kada je došao. Nije bilo pomjeranja Rija Ferdinanda sa njegovog mjesta u timu.

"Rio je igrao desno šta da kažem, da hoću da igram desno, pa da idem na klupu. U tom momentu sam htio samo da igram. Lijevo su igrali Mikel Silvestre i Ves Braun, a desno je igrao Rio uvijek. Htio sam da se borim za tu poziciju, da sam se takmičio sa Riom teško da bih uspio kao fudbaler", iskren je bio Vidić.

