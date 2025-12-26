Novi pravac izabrao je Napredak iz Kruševca, pošto su u klub stigli sportski direktor, prvi trener i cijeli stručni štab.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Partizana Nikola Drinčić ima novi trenerski posao! Nakon nekoliko mjeseci pauze on će ponovo raditi u Superligi Srbije, a ovog puta mu je pripao veoma težak zadatak - da posljednjeplasiranom Napretku iz Kruševca pomogne u borbi za opstanak. Kruševljani su se opredijelili baš za Drinčića, koji će u proljećnom dijelu sezone morati da napravi malo čudo.

Zajendo sa Nikolom Drinčićem u klub stižu njegov pomoćnik Dejan Babić, trener golmana Stefan Radulović i kondicioni trener Đorđe Vlajković, dok će se ekipi naknadno priključiti i Vladimir Miljković. takođe, Napredak je u istom terminu dobio novog sportskog direktora, a tu funkciju preuzima Bratislav Ristić koji je već dobro upućen u dešavanja u srpskom fudbalu i neće mu biti teško da pripremi januarski prelazni rok.

Vidi opis Najslabiji tim Superlige ima novog trenera: Bivši kapiten Partizana na klupi Napretka! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 20 / 20

Istina, Napredak nema mnogo vremena za reorganizaciju. već početkom januara počinju pripreme za drugi dio sezone u kojem će tim iz Kruševca imati najlošiju startnu poziciju. Napredak je na prvih 20 mečeva u sezoni osvojio tek 12 bodova i zauzima posljednju poziciju, sa tri boda manje od subotičkog Spartaka. Na kraju sezone iz elitnog ranga srpskog fudbala ispašće čak četiri tima, što znači da su sve ekipe pri dnu tabele u velikom problemu.

Tokom jesenjeg dijela prvenstva Napredak je prvo vodio Milan Nikolić - koji je podnio ostavku, a zatim dobio otkaz nakon što ona nije prihvaćena i Radoslav Batak koji je bio na klupi ekipe do kraja polusezone. Tokom 2025. godine Napredak iz Kruešvca vodili su još Slavoljub Đorđević, Mladen Dodić i Zoran Ristić, a pored čestih promjena na klupi nekoliko puta je ostavku najavljivao i prvi čovjek kluba Miloš Nenezić.