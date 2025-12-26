logo
Navijači na Afričkom kupu nacija besplatno ulaze na utakmice

Navijači na Afričkom kupu nacija besplatno ulaze na utakmice

Autor Haris Krhalić
0

Organizatori navijače besplatno puštaju na tribine.

afrički kup nacija navijači Izvor: CHRIS.MILOSI990222210 / imago sportfotodienst / Profimedia

Organizatori Afričkog kupa nacija u Maroku dozvoljavaju navijačima da besplatno uđu na utakmice na kojima nisu popunjeni stadioni.

Utakmica Grupe F između Kameruna i Gabona u srijedu u Agadiru počela je pred praktično praznim tribinama, ali se stadion napunio tokom prvog poluvremena, uprkos jakoj kiši. Organizatori su kasnije objavili da je utakmicu gledalo 35.200 navijača, na stadionu kapaciteta 45.000 sjedišta.

Izvor Frans presa iz Afričke fudbalske konfederacije rekao je da su organizatori takmičenja pustili navijače besplatno na tribine.
Slična situacija ponovila se u brojnim mečevima prvog kola takmičenja.

Organizatori su prvobitno javili da je utakmicu Grupe D između Konga i Benina u Rabatu gledalo 6.703 navijača, ali su se zatim pojavili podaci da su se do kraja duela na tribinama našla 13.073 navijača. Izvor Afričke fudbalske konfederacije naveo je da organizatori, u dogovoru sa upravnim tijelom afričkog fudbala, otvaraju tribine oko 20 minuta nakon početka utakmice kako bi okupljenim navijačima ispred stadiona omogućili da uđu bez plaćanja ulaznice.

Organizatorima u Maroku je važno da stadioni budu puni, kako bi stekli dobar ugled uoči Svjetskog prvenstva 2030. godine, čiji će biti domaćini zajedno sa Španijom i Portugalom. Na platformi za kupovinu ulaznica navodi se da su rasprodane karte za utakmice domaćina Maroka protiv Malija i protiv Zambije, kao i Alžira protiv Burkine Faso i protiv Ekvatorijalne Gvineje.

