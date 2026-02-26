Trener Crvene zvezde Dejan Stanković smatra da je sudija Entoni Tejlor iz Engleske imao loše namjere i plašio se da će njegovim igračima pokazati crveni karton.

Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda je ispala iz Lige Evrope pošto je večeras na stadionu "Rajko Mitić" izgubila od Lila 2:0. Već u 4. minutu je Žiru "obrisao" teško stečenu prednost iz prvog meča, da bi u produžecima Engoj odveo francusku ekipu dalje, utisak je sasvim zasluženo.

Previše igrača Crvene zvezde bilo je ispod nivoa, međutim Dejan Stanković je na konferenciji za medije istakao da postoje i neke stvari koje su uticale na konačan ishod, a koje nije mogao baš svako da primijeti.

Vidi opis Dejan Stanković vidio zle namjere Engleza: "Mogu da primijetim stvari koje vi ne možete" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 10 / 10

Tu je pre svega mislio na suđenje Entonija Tejlora iz Engleske, kod koga se pobunio više puta, posebno u produžecima, pa je ispričao da je upravo zbog straha da će mu isključiti fudbalere čim bude imao priliku za to - pravio izmjene. Između ostalog, zato je zamijenio Učenu i Hendela.

"Mislim da je dosta uticao taj žuti karton Učene... Kriterijum suđenja, onako... Neću to da komentarišem. Kad neko ima toliko iskustvo... Neko ko je igrao fudbal kao ja, može da primijeti stvari koje vi ne možete. I to iskustvo pravi razliku sa strane sudija. Zamijenio sam ga zbog žutog kartona i još jedan mali faul dobio bi crveni, isto tako sam i Hendela jer sam se plašio crvenog kartona, imao sam osjećaj da se čeka greška da se čeka da dobijemo crveni", rekao je Stanković na konferenciji za medije.

Vidi opis Dejan Stanković vidio zle namjere Engleza: "Mogu da primijetim stvari koje vi ne možete" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Nije izgovor, ali vodio sam računa i pravio sam izmjene zbog kartona", dodao je trener Crvene zvezde koji nije želio da kaže da je njegova ekipa zbog toga direktno ispala iz Evrope.

Pogledajte 01:35 Navijači i igrači Zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!