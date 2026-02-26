logo
Dejan Stanković slegao ramenima poslije poraza: "Igračima nema šta da zamjerim, a sebi?"

Dejan Stanković slegao ramenima poslije poraza: "Igračima nema šta da zamjerim, a sebi?"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dejan Stanković je poslije poraza i ispadanja od Lila u Ligi Evrope istakao je da će morati da razmisli da li je u nečemu pogriješio.

Dejan Stanković o eliminaciji Crvene zvezde od Lila Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Crvena zvezda je poražena od Lila 0:2 (0:1) nakon produžetaka na "Marakani" i ispala je iz Evrope. Poslije sjajne igre u Lilu, gdje je tim Dejana Stankovića pobijedio 1:0, ali je promašio i mnogo šansi, sada nije bilo snage da se ta prednost iz Francuske održi.

Prvo je Olivije Žiru pogodio za 0:1 u 5. minutu, a onda je Ngoj u produžetku donio ekipi Lila potpuni preokret i prolazak u osminu finala. Dejan Stanković je poslije ovog meča pričao o razlozima poraza. 

"Hajde da kažemo da je rani gol dosta toga promijenio. Oduzeo je sigurnost i mirnoću. Morali smo i mogli to bolje da riješimo. Rekao sam da moramo to zajedno da riješimo. Iskorigovali smo na poluvremenu što se i vidjelo. Drugo poluvrijeme smo bili tu. Falilo je da damo taj pogodak i da gurnemo tu loptu u gol", rekao je Dejan Stanković.

"Ali ja momcima nemam šta da kažem, pričao sam da je Lil ozbiljna ekipa. Nije za džabe tu gdje su bili. Nemam šta da zamjerim, bilo je grešaka. Moglo smo u drugom poluvremenu i u produžetku da damo gol. Ništa, od sutra idemo dalje."

Šta se promijenilo?

"Oni su promijenili ulaz u igru i pritisak. Možda neki moj igrač nije imao svoj dan. Ali jednostavno ne ide. Nije bilo mnogo iznenađenja. Igrali su direktan fudbal, tako je pao drugi gol. Nije billo iznenađenja, mogli smo bolje da reagujemo."

"Utakmica četvrtak-nedjelja-četvrtak. Imali smo plan, bili smo blizu da to bude perfekcija. Ja nemam šta da zamjerim igračima. Da li imam sebi? Vidjeću kada budem analizirao", završio je Stanković. 

