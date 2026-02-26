logo
Pogledajte najbolju šansu Zvezde protiv Lila: Rade Krunić uradio sve, samo ne ono najbitnije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Rade Krunić je uzeo loptu, kreirao šansu za svoj tim, ali je posljednji pas bio slab.

Najbolju šansu za Crvenu zvezdu protiv Lila imao Rade Krunić Izvor: MN PRESS

Crvenu zvezdu je šokirao Olivije Žiru golom u petom minutu revanša nokaut faze Lige Evrope na "Marakani", a mogao je i tim Dejana Stankovića do gola. Rade Krunić je mnogo toga uradio. ali na kraju je u posljednji čas, kada je bilo najbitnije, pogriješio. 

Počeo je 33. minut kada je golman Lila Ozer imao loptu u nogama. Djelovalo je da je vrlo smiren i da će mirno izbaciti loptu, ali Zvezda je tu osjetila svoju šansu. Pritisnuo je Rade Krunić, uklizao, uzeo loptu!

Ona je došla do Vasilija Kostova, koji ju je prepustio Kruniću kada je ustao sa trave. Bio je sam na boku Bruno Duarte, ali kada je Rade Krunić poslao loptu ka njemu, ona je bila preslaba i Buadi ju je uzeo i samo iznio u kontru.

Pogledajte ovaj momenat:

Pogledajte

00:20
Šansa Crvene zvezde
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Do poluvremena Crvena zvezda je imala još nekoliko pokušaja, napadala je, ali je i u jednoj kontri Lil mogao da dođe do gola da golman Mateuš Magaljaeš nije bio priseben i na pravom mjestu kada je uletio u noge rivalu i došao do lopte.

Tagovi

FK Crvena zvezda Lil Liga Evrope Rade Krunić

Komentari 0

