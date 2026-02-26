Pratite uživo meč Crvene zvezde i Lila u šesnaestini finala Lige Evrope.

Crvena zvezda danas u 18.45 igra revanš utakmicu protiv Lila u šesnaestini finala Lige Evrope i probaće da potvrdi dobar rezultat od prošle nedjelje kada je na gostovanju u Francuskoj slavila 1:0. To je drugi put ove sezone da je Zvezda pobijedila Lil, a vidjećemo da li može da ostvari i treći trijumf, za prolaz u osminu finala Lige Evrope.

