Pratite uživo meč Crvene zvezde i Lila u šesnaestini finala Lige Evrope.
Crvena zvezda danas u 18.45 igra revanš utakmicu protiv Lila u šesnaestini finala Lige Evrope i probaće da potvrdi dobar rezultat od prošle nedjelje kada je na gostovanju u Francuskoj slavila 1:0. To je drugi put ove sezone da je Zvezda pobijedila Lil, a vidjećemo da li može da ostvari i treći trijumf, za prolaz u osminu finala Lige Evrope.
Ostanite uz MONDO, pratićemo meč sa stadiona "Rajko Mitić" uživo iz minuta u minut.
15' - Seol!
Čini se da će Seol imati danas prostora, uspio je sada opet da probije po desnoj strani i da centrira, a lopta je imala čudnu putanju i djelovalo je da će možda i iznenaditi Ozera. Na kraju, ipak ne stiže ni do jednog igrača Zvezde koji će dobar dio ovog meča izgleda provesti iza lopte.
Gol Lila za 0:1
10' - Ne paniči Zvezda
Iako je već u petom minutu "palo" vođstvo iz prvog meča, Zvezda ne paniči i izgleda kao da igra s planom. Imala je i jednu šansu preko Tomasa Hendela koji je mogao da šutira i bolje sa ivice kaznenog prostora.
5' - Gol! 1:0 za Lil!
Loše se postavila odbrana Crvene zvezde i Lil od 5. minuta preko Žirua vodi i krećemo od nule... Morala je bolje Zvezda da reaguje jer je dozvolila Žiruu da se postavi pored Rodrigaa i da sa pet metara ubaci loptu u mrežu Mateusa. Nije bilo potrebe ni da skoči, već se izborio za idealan ugao.Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED
2' - Odmah šansa!
Dug aut Tiknizjana, skočio je Duarte i prebacio do Enema, pa iz okreta sa šest-sedam metara šutira Holanđanin, ali pravo u golmana Lila.
1' - Meč je počeo!
Crvena zvezda će u prvom poluvremenu napadati podno južne tribine.
Igrači izlaze na teren
Uskoro počinje utakmica u Beogradu, najvažnija za Crvenu zvezdu ove sezone. Na sjeveru je koreografija Delija na kojoj je sveti Simeon Mirotočivi, inače slava navijačke grupe.
Posjeta na "Marakani"
Evo kakva je situacija deset minuta pred početak meča...
Ovako izgleda jug Marakane
Prije četiri dana u "vječitom" derbiju vidjeli smo da su navijači Partizana napravili haos i uništili veliki broj stolica, sada je to sve sređeno i "umiveno" i spremno je za Evropu:
Još pola sata...
Očekuje se pun stadion, a ovako je izgledao oko 17.30 danas.Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved
Šta kaže Lučić?
Suspendovani fudabler Crvene zvezde Vladimir Lučić gostovao je na TV Arena Sport uoči meča: "Pa, iskreno da vam kažem, nisam ni znao da mi prijeti suspenzija, ali bila je dobra šansa za njih i morao sam i narpavio sam to za tim", rekao je igrač koji će u civilu gledati današnji susret protiv Lila.
Ko je na klupi?
Na klupi Crvene zvezde su golmani Glazer i Draškić, odnosno Bađo, Katai, Veljković, Elšnik, Ovusu, Zarić, Gudelj, Avdić i Arnautović, dok je Bruno Ženesio na klupi ostavio Bodara, Lansadea, Engoja, Bentaleba, Muakua, Edđumu, Verdonka, Koreju, Diauna, Gofija i Busadiju.
Važne vijesti za Zvezdu
Uoči meča sa Lilom, golman Mateus je rekao da mu je cilj da ostane u Beogradu, poslije spekulacija iz Brazila.
Ovo su sastavi!
- ZVEZDA: Mateuš - Eraković, Rodrigao, Učena - Seol, Krunić, Hendel, Tiknizjan - Kostov, Duarte - Enem.
- LIL: Ozer - Tijago Santos, Mandi, Mbemba, Pero - Andre, Buadi, Perin, Haraldson, Fernandez-Pardo - Žiru.
Šta je spremio Stanković?
Očekuje se da Dejan Stanković napravi promjene u odnosu na 178. "vječiti" derbi, ali i na prvi meč protiv Lila.
Ovo je očekivani sastav: Mateuš - Eraković, Rodrigao, Učena - Seol, Krunić, Hendel, Tiknizjan - Kostov, Duarte - Enem.
Ko sudi?
Poznati engleski sudija Entoni Tejlor biće glavni sudija današnje utakmice. Važi za jednog od sudija s najboljom reputacijom kod UEFA, FIFA i Fudbalskog saveza Engleske, međutim nerijetko se na njegovim mečevima događaju "čudne" stvari.
Ko ne igra za Zvezdu?
Crvena zvezda će biti bez Mirka Ivanića koji je već neko vrijeme van terena zbog povrede, dok zbog suspenzije neće biti Vladimira Lučića koji je dobio žuti karton u prvoj utakmici.
Zvezda ima 1:0!
Kao što je poznato, Crvena zvezda je prošle nedjelje ostvarila pobjedu na gostovanju u Lilu 1:0. Jedini gol postigao je štoper Frenklin Tebo Učena, dok je Zvezda propustila još nekoliko prilika da uveća prednost.
Dobro došli u MONDO prenos uživo
Crvena zvezda danas od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić" igra revanš utakmicu protiv Lila u šesnaestini finala Lige Evrope, a mi ćemo je pratiti uživo iz minuta u minut.
Naš reporter je na stadionu i očekuju vas informacije sa lica mjesta, kao i fotografije, snimci...
UKRATKO
- Crvena zvezda - Lil 0:1