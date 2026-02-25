Trener Lila u Beogradu: "Crvena zvezda je favorit, ali došao sam zbog pobjede"

Trener francuskog tima Bruno Ženesio istakao da nema vremena za obilazak Beograda, jer razmišlja o pobjedi i prolazu protiv Crvene zvezde.

Crvena zvezda dočekuje Lil, a dvojica trenera se pred meč "dobacuju" ulogom favorita na tom susretu. Srpski šampion pobijedio je u Francuskoj, ali Dejan Stanković kaže da to nije dovoljno za ulogu favorita protiv Lila, dok Bruno Ženesio tvrdi da su crveno-bijeli u ulozi favorita pred okršaj u Beogradu.

Istina, na Ženesija je uticao meč u Lilu, ali i derbi koji se za vikend igrao u Beogradu. Crvena zvezda ubjedljivo je savladala Partizam, a Bruno Ženesio je zbog toga veoma oprezan. Vidio je u Zvezdinoj igri elemente koji su morali da ga zabrinu...

"Moramo prvo da promijenimo pristup u odnosu na prvu utakmicu, jer smo tada bili tehnički i taktički loši. Nismo počeli kako je trebalo, nismo bili dovoljno agresivni. Zvezda je dominirala u prvom meču. Potrebno je da dobijamo duele i da uzmemo loptu", rekao je Ženesio i nastavio analizu Zvezde: "Prvo poluvrijeme je blo ravnopravno. A, onda je Zvezda dala gol pred kraj poluvremena i napravila poslije toga veliku razliku. Imala je fizičku i tehničku nadmoć. Vidio sam tim koji je dosljedan, agresivan, sa dosta tehničkih kvaliteta. Zvezda nema poraz u 11 utakmica, puna je samopouzdanja, a ima i trenera, koji je donio mnogo igračima. Znamo da je teško, da je Zvezda favorit, ali mi želimo da prođemo dalje".

Ženesio je upitan za produžetke i penale, ali je napomenuo da ih ne voli. Takođe, istakao je da nije isto trenirati takve stvari i odraditi ih pod pritiskom, na samoj utakmici.

"Moglo bi da se desi da meč ode u produžetke ili penale, ali ja ih ne volim. Nije isto kao treningu, postoji mentalna razlika, jer kada vježbate nemate zamor, pritisak, navijače", rekao je Bruno Ženesio na beogradskoj konferenciji za medije.

Francuski trener dobio je pitanje o Beogradu, ali je istakao da nema mnogo vremena za šetnju gradom. Po njegovim riječima, informacije o glavnom gradu Srbije dobiće od novinara, a on će ostati fokusiran na utakmicu koja bi mogla da mu odredi sudbinu na klupi.

"Beograd smo vidjeli samo iz aviona. Nećemo imati mnogo vremena da obiđemo grad, ali ono što sam vidio iz vazduha djeluje simpatično. Novinari će imati više vremena da obiđu grad, pa će mi prenijeti utiske", dodao je iskusni trener.

Meč Crvene zvezde i Lila igraće se u četvrtak (18.45), a srpski predstavnik brani gol prednosti iz prvog meča. Pobjednik ovog dvomeča plasiraće se među 16 najboljih timova u Ligi Evrope, a tamo će igrati protiv Olimpik Liona ili Aston Vile.

