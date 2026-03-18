"Nikad nisam ovo doživio": Danko Lazović progovorio o opstrukcijama u Partizanu

Generalni direktor Partizana Danko Lazović govorio je o problemima u klubu uoči UEFA monitoringa.

FK Partizan mora da pronađe 2,9 miliona evra do kraja marta kako zna i umije. Spisak dužnika je dugačak, a crno-bijeli taj novac moraju da pronađu kako bi prošli UEFA monitoring i mogli da igraju evropska takmičenja iduće sezone, što je jedini način da klub "ozdravi" u budućnosti.

Zna se da će se Partizan obratiti državi za pomoć, kao i u prethodnim slučajevima, a ono što zabrinjava je što su u klubu primijetili da postoje raznorazne opstrukcije. Čak i one "unutrašnje", među članovima rukovodstva.

"Postoje opstrukcije, spoljašnje i unutrašnje, da Partizan ne prođe monitoring. Otkako smo u klubu, ovo je definitivno najteži period, ali ćemo kao Uprava učiniti sve što je u našoj moći da još jednom uspješno završimo sve poslove prije kontrole UEFA. Isto tako, vrlo brzo ćemo izaći u javnosti sa informacijama o konkretnim ljudima i njihovim djelima, šta su sve radili da FK Partizan ne prođe monitoring", ističe Danko Lazović u izjavi za "Mozzart Sport".

Problem postoji sa bivšim igračima, trenerima, članovima stručnog štaba, klubovima sa kojim je Partizan poslovao, a izgleda i sa JSD Partizan, koje se jutros oglasilo o situaciji u Humskoj.

"Zato i kažem da su u novonastalim okolnostima opstrukcije očigledne. Unutrašnje i spoljašnje. Za skoro dijve godine koliko smo ovdje nisam doživio ovakve opstrukcije. Bilo je teških trenutaka, ali ovo što se dešava je baš očigledno. Teško je, međutim, učinićemo sve da prebrodimo situaciju i prođemo monitoring", rekao je Lazović.

Postoji li scenario u kome Partizan ostaje bez Evrope? Ni to ne isključuje operativac Partizana.

"Pričam u lično ime, prvi put imam unutrašnji strah da se sve radi kako Partizan ne bi prošao monitoring".

