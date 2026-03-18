"Prestanite da se zadužujete, sad ste nas se sjetili": Iz JSD Partizan grme zbog novonastale situacije u Humskoj

FK Partizan nikako da izađe iz krize, problemi se samo gomilaju.

FK Partizan mora da pronađe 2,9 miliona evra do 31. marta, a nema vrata na koja nisu zakucali čelnici crno-bijelih. Iako su već više od godinu dana na snazi mere štednje, nikako da se u Humskoj vide konkretne naznake izlaska iz krize.

Sada se tim povodom oglasilo JSD Partizan čije saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Povodom navoda o navodnim opstrukcijama od strane JSD Partizan, dužni smo da jasno istaknemo sljedeće:

Rukovodstvo FK Partizan, nažalost, sjeti se postojanja JSD Partizan gotovo isključivo uoči monitoringa, i to iz godine u godinu. Podsjećamo da smo prošle godine, usljed dugovanja FK Partizan u iznosu od oko 20 miliona evra, bili prinuđeni da stavimo hipoteku na stadion kako bismo pomogli naš klub da prođe monitoring. Danas se ponovo suočavamo sa određenom situacijom.

Takođe, ističemo da se predstavnici FK Partizan nisu udostojili da prisustvuju Skupštini JSD Partizan i iznesu svoje stavove i planove, ali istovremeno očekuju podršku koja bi mogla dovesti u pitanje imovinu cijelog društva.

Odluka Skupštine JSD Partizan donesena je jednoglasno i jasno – mora se prestati sa daljim zaduživanjem i praksom guranja problema pod tepih. Odgovornost rukovodstva FK Partizan je da u prioritete stavi izmirivanje osnovnih obaveza, uključujući režijske troškove koje sam klub generiše.

Vjerujemo da će rukovodstvo FK Partizan pronaći održivo i realno rješenje za svoje probleme, u interesu stabilnosti kluba i zadovoljstva naših navijača, koji zaslužuju dobre sportske rezultate i odgovorno upravljanje", stajalo je u saopštenju.

