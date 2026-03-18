logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Prestanite da se zadužujete, sad ste nas se sjetili": Iz JSD Partizan grme zbog novonastale situacije u Humskoj

Autor Dragan Šutvić
0

FK Partizan nikako da izađe iz krize, problemi se samo gomilaju.

JSD Partizan proziva FK Partizan Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Partizan mora da pronađe 2,9 miliona evra do 31. marta, a nema vrata na koja nisu zakucali čelnici crno-bijelih. Iako su već više od godinu dana na snazi mere štednje, nikako da se u Humskoj vide konkretne naznake izlaska iz krize.

Sada se tim povodom oglasilo JSD Partizan čije saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Povodom navoda o navodnim opstrukcijama od strane JSD Partizan, dužni smo da jasno istaknemo sljedeće:

Rukovodstvo FK Partizan, nažalost, sjeti se postojanja JSD Partizan gotovo isključivo uoči monitoringa, i to iz godine u godinu. Podsjećamo da smo prošle godine, usljed dugovanja FK Partizan u iznosu od oko 20 miliona evra, bili prinuđeni da stavimo hipoteku na stadion kako bismo pomogli naš klub da prođe monitoring. Danas se ponovo suočavamo sa određenom situacijom.

Takođe, ističemo da se predstavnici FK Partizan nisu udostojili da prisustvuju Skupštini JSD Partizan i iznesu svoje stavove i planove, ali istovremeno očekuju podršku koja bi mogla dovesti u pitanje imovinu cijelog društva.

Odluka Skupštine JSD Partizan donesena je jednoglasno i jasno – mora se prestati sa daljim zaduživanjem i praksom guranja problema pod tepih. Odgovornost rukovodstva FK Partizan je da u prioritete stavi izmirivanje osnovnih obaveza, uključujući režijske troškove koje sam klub generiše.

Vjerujemo da će rukovodstvo FK Partizan pronaći održivo i realno rješenje za svoje probleme, u interesu stabilnosti kluba i zadovoljstva naših navijača, koji zaslužuju dobre sportske rezultate i odgovorno upravljanje", stajalo je u saopštenju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC