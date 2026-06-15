Poznato ko sudi "zmajevima": Duel BIH i Švajcarske biće debi Portugalca na Svjetskom prvenstvu!

FIFA odredila sudije za duel drugog kola Mundijala između Švajcarske i BIH.

Izvor: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Poslije remija 1:1 sa domaćinom Kanadom reprezentaciju BiH očekuje meč drugog kola Grupe B Svjetskog prvenstva protiv Švajcarske.

Ovaj duel igra se u četvrtak od 21 čas u Los Anđelesu, a sada je poznato i ko će dijeliti pravdu na Sofi stadionu u Inglvudu.

Okršaj „zmajeva“ i Švajcaraca sudiće portugalski sudija Žoao Pinjeirom a pomoćnici će biti njegovi sunarodnici Bruno Žesus i Lusiano Maija. FIFA je odredila da četvrti sudija bude Japanac Jusuke Araki.

Zanimljivo je da će ovo biti debitantski nastup Pinjeira na Svjetskom prvenstvu. Sudija iz Brage, koji je jedan od najboljih portugalskih arbitara, sudio je mečeve UEFA takmičenja i međunarodne utakmice, ali nije dosad sudio na svjetskim prvenstvima pa će osim za obje ekipe ovo biti i izuzetno važan meč za njega.

I selekcija Sergeja Barbareza i njen protivnik u prvom kolu su remizirali 1:1. „Zmajevi“ su remizirali sa Kanadom, uprkos ranom vođstvu koje je donio Jovo Lukić, a Švajcarci su ispustili čitav plijen protiv Katara, koji je pogotkom kapitena Bualema Kukija u 94. minutu izjednačio i tako učinio situaciju u grupi B još interesantnijom.

Žoao Pinjeiro je inače nedavno sudio revanš meč polufinala Lige šampiona između Bajerna i PSŽ-a, a sudio je i selekcijama Švajcarske i BIH. Dijelio je pravdu na meču Švajcarske i Ukrajine (3:1), te na meču Austrije i BIH (1:1), prošlog novembra.