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Rumuni tvrde - Jovo Lukić napušta Kluž: Stigla ponuda turskog velikana

Rumuni tvrde - Jovo Lukić napušta Kluž: Stigla ponuda turskog velikana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Jovo Lukić postigao prvenac u dresu BiH i tako oduševio već u prvom nastupu na Mundijalu 2026.

Jovo Lukić Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Bosna i Hercegovina remizirala je s Kanadom 1:1 u prvoj utakmici Grupe B na Svjetskom prvenstvu, a vodeći gol za "zmajeve" postigao je Jovo Lukić.

U svojoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu preciznim udarcem glavom pogodio je protivničku mrežu nakon centaršuta Seada Kolašinca iz kornera. Nakon ovog pogotka, čelnici Bešiktaša odlučili su da pošalju ponudu Univerzitatei iz Kluža za 27-godišnjeg napadača, prenosi sport.ro.

Bešiktaš je interes za bh. napadača pokazivao i tokom zime, ali tada dva kluba nisu uspjela postići dogovor. Na kraju je Lukić završio sezonu kao najbolji strijelac rumunske lige, što mu je i donijelo poziv Sergeja Barbareza da predstavlja BiH na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Jovo Lukić iza sebe ima odličnu sezonu u Rumuniji, u kojoj je postigao 20 golova i upisao tri asistencije u 39 utakmica za Univerzizazeu iz Kluža.

Prema specijalizovanom sajtu Transfermarkt, njegova trenutna vrijednost procjenjuje se na 2,2 miliona evra, a nema sumnje da bi nakon Svjetskog prvenstva mogla da bude i daleko veća.

Pogledajte gol Jove Lukića protiv Kanade:

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Tagovi

Jovo Lukić Univerzitatea Kluž Bešiktaš Mundijal 2026 zmajevi reprezentacija BiH

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