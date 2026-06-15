logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ergin Ataman dobio otkaz u Panatinaikosu: Da li je vrijeme za Željka Obradovića?

Ergin Ataman dobio otkaz u Panatinaikosu: Da li je vrijeme za Željka Obradovića?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Turski trener Ergin Ataman napustiće Atinu poslije tri godine.

Panatinaikos otpustio Ergina Atamana Izvor: EPA/PETE ANDREOU

Ergin Ataman više nije trener Panatinaikosa, zvanično je potvrdio atinski velikan. Nakon razočarenja u Evroligi i poraza u finalu grčkog prvenstva, turski trener će napustiti klub sa kojim je osvojio Evroligu i grčko prvenstvo (2023) , kao i dva pehara u Kupu.

Ova odluka je donesena poslije sastanka Atamana sa rukovodstvom kluba i očekuje se da Dimitris Jankopulos sada krene u misiju povratka Željka Obradovića.

Panatinaikos se oprostio od čovjeka koji u svom vlasništvu ima osvojene tri Evrolige uz video u kojem je sumirana njegova filozofija i sve ono što je uradio u proteklom periodu od tri godine.

Da li je ovo bio samo moralni čin ili je na sastanku zaključeno da više nema zajedničkog motiva saznaćemo u narednim danima, a već po završetku finalne serije protiv Olimpijakosa bilo je jasno da je Turčin blizu tačke pucanja.

Ove sezone nije uspio da se izbori sa ogromnim pritiskom, imao je na papiru jedan od najjačih timova u Evroligi, sanjali su Atinjani kako podižu pehar u svojoj OAKA areni, ali ništa od toga se nije obistinilo. U svakom slučaju, uspeo je Ataman da ispiše lijepu priču sa grčkim velikanom, a sada nam ostaje pitanje: Šta dalje? 

Željko Obradović je napravio dužu pauzu, još uvijek nije odlučio da li će uopšte nastaviti sa trenerskim poslom, ali nema sumnje da će Janakopulos pokušati da ga vrati na mjesto uspjeha.

Sa Panatinaikosom je osvojio pet Evroliga u periodu 1999. do 2012. i možda bi ovo mogao da bude njegov "posljednji ples". Što se tiče Atamana, njegova budućnost je pod ogromnim znakom pitanja, ali ne bi bilo čudo da i on uzme pauzu od košarke.

Tagovi

KK Panatinaikos Ergin Ataman

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC