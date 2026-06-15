Ergin Ataman dobio otkaz u Panatinaikosu: Da li je vrijeme za Željka Obradovića?

Turski trener Ergin Ataman napustiće Atinu poslije tri godine.

Izvor: EPA/PETE ANDREOU

Ergin Ataman više nije trener Panatinaikosa, zvanično je potvrdio atinski velikan. Nakon razočarenja u Evroligi i poraza u finalu grčkog prvenstva, turski trener će napustiti klub sa kojim je osvojio Evroligu i grčko prvenstvo (2023) , kao i dva pehara u Kupu.

Ova odluka je donesena poslije sastanka Atamana sa rukovodstvom kluba i očekuje se da Dimitris Jankopulos sada krene u misiju povratka Željka Obradovića.

Panatinaikos se oprostio od čovjeka koji u svom vlasništvu ima osvojene tri Evrolige uz video u kojem je sumirana njegova filozofija i sve ono što je uradio u proteklom periodu od tri godine.

Da li je ovo bio samo moralni čin ili je na sastanku zaključeno da više nema zajedničkog motiva saznaćemo u narednim danima, a već po završetku finalne serije protiv Olimpijakosa bilo je jasno da je Turčin blizu tačke pucanja.

Ove sezone nije uspio da se izbori sa ogromnim pritiskom, imao je na papiru jedan od najjačih timova u Evroligi, sanjali su Atinjani kako podižu pehar u svojoj OAKA areni, ali ništa od toga se nije obistinilo. U svakom slučaju, uspeo je Ataman da ispiše lijepu priču sa grčkim velikanom, a sada nam ostaje pitanje: Šta dalje?

Željko Obradović je napravio dužu pauzu, još uvijek nije odlučio da li će uopšte nastaviti sa trenerskim poslom, ali nema sumnje da će Janakopulos pokušati da ga vrati na mjesto uspjeha.

Sa Panatinaikosom je osvojio pet Evroliga u periodu 1999. do 2012. i možda bi ovo mogao da bude njegov "posljednji ples". Što se tiče Atamana, njegova budućnost je pod ogromnim znakom pitanja, ali ne bi bilo čudo da i on uzme pauzu od košarke.