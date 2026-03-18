Obradovićev udarni trio napušta Partizan?

Američkom plejmejkeru Karliku Džounsu ističe ugovor, a šta je sa ostalim igračima?

Glavna misija sportskog sektora KK Partizan na čelu sa Žarkom Paspaljem biće ostanak jednog od najboljih plejmejkera u Evroligi Karlik Džounsa.

Crno-bijeli su već počeli pregovore sa njegovim agentom, ali nema sumnje da će tim iz Humske ovog ljeta doživjeti velike promjene. Kakva je situacija sa ugovorima ostalih igrača i ko je već viđen na izlaznim vratima?

Osim Karlika Džounsa, ugovor do kraja sezone imaju još Nik Kalates, kapiten Vanja Marinković koji je na pauzi zbog duže povrede, kao i Dvejn Vašington koji je takođe završio evroligašku sezonu. Američki bek je imao najveću ulogu u odsustvu Džounsa, ali u njegov ugovor je ugrađena opcija produženja saradnje na još jednu sezonu. Da li će to crno-bijeli iskoristiti, videćemo...

Što se tiče centara, Tonje Džekiri je stigao na polusezoni i odradio je solidan posao za kratko vrijeme. Stigao je kao zamjena za Tajrika Džounsa, međutim, neizvesno je da li će dobiti novu ponudu nakon isteka ugovora.

Dilan Osetkovski takođe ima dogovorenu saradnju do kraja sezone, iako je na kratko morao da raskine ugovor sa Partizanom zbog doping slučaja u Španiji koji je konačno zaključen. Trener Đoan Penjaroja mu je dao veću ulogu nego što je imao kod Obradovića i o njegovom statusu će se takođe razmatrati.

Ne treba zaboraviti da i trener Đoan Penjaoroja ima potpisan ugovor do kraja sezone 2026.

Ugovori do 2027. godine

Sterling Braun je prošle sezone igrao sjajnu košarku, dok je ove u znatnom padu forme, ali i enzuzijazma. Zamjeralo mu se najviše na pristupu, ali treba napomenuti da je on igrač koji je najviše izgubio neigranjem Karlika Džonusa. Iako ima još godinu dana ugovora, ne bi bilo neočekivano da napusti Humsku poslije tri sezone.

Šejk Milton je takođe u ovoj grupi i povratničkim partijama je najavio da bi Partizan u nastavku i te kako mogao da računa na njega. Stigao je prošlog ljeta kao najveće pojačanje, međutim, trebalo mu je više vremena za adaptaciju, a na sve su nadovezale povrede. Nema sumnje da će uprava i sa njim sjesti za pregovarački sto.

Miljenik Grobara Arijan Lakić takođe ima ugovor do 2027. godine i ako biste njega pitali on bi u Partizanu ostao do kraja života. Očekuje se da crno-bijeli grade tim oko Karlika Džounsa, ali i ojačaju srpsko jezgro. Vidjećemo koja uloga će pripasti Lakiću koji na pravi način koristi ulogu "specijalca" koju mu je namijenio Penjaroja.

Isak Bonga je priča sam za sebe. Nijemac koji bio proglašen za MVP-ja Evropskog prvenstva imao je blistave partije u crno-bijelom dresu, ali čitava situacija uticala na to da ove sezone ima prosječne brojke. Ne treba trošiti riječi kakav igrač je u pitanju, prošlog ljeta je odbio Efes, imao velike snove sa Partizanom, ali neočekivano se okrenulo naglavačke. Bonga ima ugovor do 2027, ali i izlaznu NBA klauzulu.

Velike su šanse da Nijemac naredne sezone zaigra u najjačoj ligi na svijetu, a nije isključeno da će razmatrati i ponude drugih evroligaša. Ugovor do kraja naredne sezone imaju i Aleksej Pokuševski i Bruno Fernando.

Ko ima dugoročne ugovore?

U pitanju su mlađi igrači Mitar Bošnjaković, Mario Nakić i Uroš Mijailović koji je prije neki dan potpisao prvi profesionalni ugovor sa crno-bijelima.

Mladi Finac Mika Murinen je napustio Partizan tokom reprezentativne pauze i nije se vraćao, a klub njegov status nije do kraja razjasnio. Imao je potpisan ugovor 2028. godine, pa samo u upravi znaju kako su riješili ovaj slučaj.

