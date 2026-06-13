Nikola Milutinov pogodio i donio titulu Olimpijakosu: Srbin srušio Atamana, Janakopulosa i najvećeg rivala

Poslije pogotka Nikole Milutinova sa penala Olimpijakos je postao šampion Grčke.

Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Videli smo dramu na terenu kada se Kendrik Nan prvo zakačio sa Sašom Vezenkovom, a potom i sa Tajrikom Džounsom, uspio je posle toga Panatinaikos da stigne i do četiri poena minusa na minut do kraja (83:79), ali nikada da se vrati u potpunosti. Olimpijakos je u petoj utakmici finala grčkog prvenstva savladao Panatinaikos 89:83 i tako je došao do titule šampiona.

Olimpijakos je u ovom duelu vodio od samog početka, ali je čak i bez isključenog Kendrika Nana uz sjajnu igru Vasilisa Toliopulosa Panatinaikos uspio da se vrati, ali kada je sjajni Evan Furnije iznudio faul i pogodio dva bacanja za "plus sedam" na 40 sekundi do kraja sve je bilo gotovo. Na krau je poenima sa penala Nikola Milutinov ovjerio titulu, pa je Kori Džozef u posljednjem napadu mogao i da promaši oba puta bez ikakvih posljedica.

Tako je Olimpijakos odbranio titulu osvojenu prošle godine kada je pobijedio svog najvećeg rivala sa 3:1 u seriji, a ovo je jedna od najboljih sezona u istoriji kluba pošto je Jorgos Barcokas u Pirej donio i trofej Evrolige i to osvojen u dvorani najvećeg rivala OAKA.

Na ovom meču reprezentativac Srbije Nikola Milutinov proveo je na terenu 35 minuta, igrao je skoro bez izmjene i dao je ‚14 poena uz 7 skokova i 3 asistencije uz 3 blokade. Evan Furnije je sa 22 poena i 7 asistencija bio najbolji, a Saša Vezenkov je dao 19 pena. Na oproštaju od Olimpijakosa Alek Piters je imao 9 poena, Tajson Vord je dao 8, a Kori Džozef 7 poena.

Kod Panatinaikosa sjajni Toliopulos se pojavio sa 21 poenom, Džedi Osman je bio dvocifren sa 12, a heroj prethodne pobjede Ti Džej Šorts je upisao 14. Kendrik Nan i Matijas Lesor su završili sa po 10 poena.