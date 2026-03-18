Dvojici ključnih igrača Zvezde ističu ugovori: Šta ako dođe ponuda koja se ne odbija?

Uprava Crvene zvezde imaće dosta posla u predstojećem prelaznom roku, ali trenutno je sav fokus na Evroligi.

Navijači Crvene zvezde sanjaju velike snove ove sezone i nadaju se direktom plasmanu u plej-of Evrolige. Iako nas tek čeka glavni dio sezone, uveliko su počele spekulacije o potencijalnim transferima. Od crveno-bijelih su se u prvom planu našli Kodi Miler-Mekintajer čiji je agent navodno već boravio u Grčkoj, a Ebuka Izundu je posebno zanimljiv Efesu. Kakva je situacija sa ugovorima?

Kome ističu ugovori?

Upravo lider Zvezde Kodi Miler-Mekintajer ima dogovorenu saradnju do kraja ove sezone i nema sumnje da će sjesti za pregovarački sto sa upravom crveno-bijelih. Plej je definitivno pronašao pravu formu i može se reći da je ključni igrač u timu Saše Obradovića ove sezone. Standarno je dobar u ofanzivi i defanzivi, a na sve je dodao i znatno bolji šut sa distance. Produžetak saradnje ne bi trebalo da se dovodi u pitanje, osim ako ne dođe ponuda koja se ne odbija.

Situacija se slična sa Džoranom Nvorom koji je oživio karijeru u Beogradu nakon neuspjele avanture u Efesu. Vidi se da mu prija Zvezda, preuzima odgovornost kada god treba, izmišlja poene kad njegovim saigračima ne ide i vjerovatno je novi ugovor za nekadašnjeg NBA šampiona prioritet svih na Malom Kalemegdanu.

Dejan Davidovac u posljednje vrijeme dobija sve manje minuta usljed velike konkurencije, ali više puta ove sezone je dokazao da perfektno odrađuje male uloge koje mu Obradović namijeni. On će takođe sjesti za pregovarački sto.

Dvojici centara Donatasa Motiejunasu i Džoelu Bolomboju takođe ističu ugovori na kraju sezone. Litvanac je došao u Zvezdu u najtežem mogućem momentu, pomogao da se sezona okrene, ali pitanje je šta će biti sa njim kada se vrati Hasijel Rivero.

Džeol Bolomboj nema više šta da dokazuje ni trenerima ni navijačima, očekuje se da ima važnu ulogu u budućnosti i vidjećemo da li će se sve završiti novim ugovorim.

Što se tiče Ebuke Izundua on je demantovao sve koji su mislil da nema evroligaški kvalitet, pa su interesovanje za njega već pokazali neki klubovi. Za sada je otkriveno ime jednog, Efes ga vidi kao jednog od igrača koji bi bio uključen u rekonstrukciju tima nekadašnjeg šampiona Evrope. On ima opciju produžetka ugovora na još jednu sezonu i realno je da to u Zvezdi iskoriste.

Ne treba zaboraviti ni Ajzeu Kenana koji je i dalje na oporavku od teške povrede i očekuje se da uskoro stigne u Beograd, ali Zvezda na bekovskim pozicijama ima znatno bolje opcije.

Ugovori do 2027.

Džered Batler je za kratko vrijeme pokupio simpatije navijača i demantovao Sašu Obradovića da će mu biti potrebno više vremena za adaptaciju. Amerikanac je lako uskočio u evroligaške cipele i iz utakmice u utakmicu demonstrira da je igrač kakvog Zvezda odavno nije imala u svojim redovima.

On je za sada siguran jer ima ugovor do 2027. godine. Tu je i Brazilac Jago Dos Santos koji se vratio u tim kada je bilo najpotrebnije i biće zanimljivo vidjeti koja je njegova sudbina na Malom Kalemeganu. Tajson Karter će imati još jednu godinu da se dokaže pred navijačima nakon što je ozbiljne zdravstvene probleme.

Dvojica starosjedilaca kapiten Ognjen Dobrić i Nikola Kalinić takođe imaju ugovore do 2027. godine, kao i Semi Odželej i Hasijel Rivero. Uroš Plavšić je otišao na novu pozajmicu, pa je centarska linija donekle rasterećena. Trener Saša Obradović takođe ima ugovor do kraja sljedeće sezone, dok jedino Stefan Miljenović ima dugoročni ugovor do 2028. godine.

