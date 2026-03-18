Ebuka Izundu napušta Zvezdu? Dvostruki šampion Evrope želi miljenika Delija

Centar Crvene zvezde Ebuka Izundu zanimljiv je nekoliko evroligaša, a jedan se posebno raspituje za njegove usluge.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu ozbiljno se nametnuo u ekipi Saše Obradovića i sjajno iskoristio problem sa povredama na centarskoj poziciji koji su crveno-bijeli imali tokom većine sezone. Nigerijac se pokazao kao sjajna opcija sa klupe, nekoliko puta je bio "iks faktor", pa ne čudi interesovanje drugih evroligaša za njegove usluge.

Izundu je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom na jednu sezonu, uz opciju produženja na još jednu, pa će uskoro biti donesena odluka o njegovoj sudbini na Malom Kalemegdanu. Situaciju definitvno otežava interesovanje drugih klubova.

Kako navodi "Backdoor Podcast", Anadolu Efes je jedan od timova koji žele nigerijskog centra koji ove sezone prosječno bilježi osam poena i 4,3 skoka po utakmici.

"Jedan od klubova koji, na primjer, prati situaciju oko Izundua je Anadolu Efes, koji će na kraju sezone imati potrebu da ojača centarsku liniju. U ovom trenutku, Izundu pažljivo razmatra koja bi mogla biti najbolja odluka za njegovu budućnost: da li da aktivira opciju i ostane u Crvenoj zvezdi i naredne sezone ili da prihvati neku od ponuda koje stižu od drugih klubova iz Evrolige", naveo je poznati košarkaši insajder Oracio Kauči.

Izundu je stigao u sjenci zvučnijih imena na Mali Kalemegdan, ali je pokazao da se radi o velikom profesionalcu i igraču koji je spreman da napreduje. Igrao je još za Galatasaraj, Oldenburg, FMP, Strazbur i Real Betis.

