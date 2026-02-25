Dejan Stanković "peckao" Strahinju Erakovića pred meč Crvene zvezde protiv Lila

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković peckao Strahinju Erakovića na konferenciji pred meč protiv Lila u Ligi Evrope.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/printscreen

Crvena zvezda će u četvrtak (18.45) dočekati Lil, a meč protiv francuskog predstavnika u baražu za osminu finala Lige Evrope najavili su trener Dejan Stanković i defanzivac Strahinja Eraković. Tokom Erakovićevog odgovora na jedno do novinarskih pitanja, Stanković se ubacio i postavio potpitanje momku kojeg je svojevremeno pogurao u prvi tim Zvezde.

Strahinja Eraković je komentarisao svoju izjavu nakon pobjede nad Partizanom, kada je istakao da nije zadovoljan svojom igrom. Tada je pominjao greške koje je napravio, vjerovatno aludirajući na poklonjenu loptu koja je crno-bijelima omogućila prvu šansu na meču. Ovog puta nije želio o detaljima, već je samo pomenuo da se nada kako je preležao "dječačke groznice".

"U nekim situacijama sam se, što se kaže, pravio pametan tamo gdje nije trebalo da se pravim pametan. Moglo je da nas skupo košta, ali hvala Bogu da jednom ne košta skupo. U tom segmentu sam mislio da nije trebalo te neke dječačke groznice koje sam ovdje proživio par puta da opet ponavljam. Ponovilo se, nadam se da više nikad neće. Uostalom, nije bitno... Tad sam izjavio to, ali generalno nije bitno, ne treba unositi neku negativu. Pričao sam sa nekim starijim ljudima, saslušao sam nakon velike pobjede u derbiju, gdje smo odigrali dosta dobro. Ne treba me isticati ni kad igram dobro, ni kad igram loše. Mislim da mi nije bilo potrebno. Ok, rekao sam, bilo-prošlo. Idemo dalje, spremamo se za sutrašnju utakmicu.

Kada je čuo da Strahinja Eraković priča o "dječačkim groznicama" koje je preležao u prvom timu Crvene zvezde, Dejan Stanković je morao da se umiješa u razgovor. Njegov komentar izmamio je osmijeh na lice obojici - nasmijali su se i defanzivac i trener Crvene zvezde.

"Ja samo da se našalim... Da li si prošao ili smo prošli?", dobacio je uz osmijeh Dejan Stanković, a Eraković je imao spreman odgovor: "Prošli, prošli". "Samo to da vidim, da li smo prošli zajedno", dodao je trener Crvene zvezde i zatim zagrlio Strahinju Erakovića.

Podsjećamo, upravo je Dejan Stanković tokom prvog trenerskog mandata na klupiu Crvene zvezde dao šansu Strahinji Erakoviću. Kao jednom od najtalentovanijih igrača u Zvezdinoj školi i momku koji je prošao kroz sve mlađe kategorije, Stanković mu je ukazao povjerenje i "istrpio" njegove greške na početku seniorske karijere.

Bonus video:

Pogledajte 00:16 Marko Arnautović gol u derbiju Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)