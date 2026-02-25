"Bino, molim te, pa ko mu je blizu": Ivica Iliev digao glas zbog Zvezdine legende

Ivica Iliev hvalio Aleksandra Kataija i rekao Dragiši Biniću da su neki talenti bespotrebno uzdizani u nebesa prethodnih godina, dok je ovakav majstor bio zaboravljen.

Crvena zvezda je pobijedila Partizan 3:0 (1:0) u 178. "vječitom" derbiju u nedjelju, a svi su složni da je igrač utakmice bio sjajni Aleksandar Katai. Asistirao je za Kostova pred kraj prvog poluvremena, pa mu je "Magiko junior" uzvratio dodavanjem za gol u 77. minutu.

Katai je tako dospio na treće mjesto vječne liste strijelaca Crvene zvezde preskočivši Dušana Savića, pa su ispred njega sa pet golova više Dragan Džajić i neprikosnoveni rekorder Bora Kostić (230). Ipak, utisak je da se njegov kvalitet nedovoljno ističe i o tome je voditelj na Una TV Boško Jakovljević želio da priča sa svojim gostima - Dragišom Binićem i Ivicom Ilievim - koji su htjeli takođe da pohvale Srbobranca.

"Malo se priča o njemu? Katai je takav, takva ličnost, miran i povučen. Skroman dečko, ali mislim da je stvarno kvalitetom igrač za sva vremena, mogao je da igra prije 10, 20 ili 30 godina na isti način", naglasio je Ivica Iliev, igračka legenda Partizana koja je i te kako imala šta da kaže i na račun rada u Humskoj.

"Ne zaboravite, bio je skrajnut zbog povreda, bilo je da li može da igra ili ne može, to obično komentarišu naši analitičari koji kao nešto znaju", dodao je Dragiša Binić.

Ivica Iliev obratio se Biniću potom riječima da je nepotrebno Katai bio u zapećku, pošto se radi o igraču kakav nije viđen na ovim prostorima, dok su se drugi hvalili:

"Pleše, uživa.. Evo reci molim te, koliko smo klinaca dizali da su talenti, čudo? A nijedan ne može da mu priđe. Dobro, i iskustvo, ali znam da je Katai i prije 10 godina znao da pravi iste stvari", naglasio je nekadašnji direktor Partizana.

Gdje je Katai na vječnoj listi?

Kao što rekosmo, Katai je sada treći na vječnoj listi najboljih strijelaca u istoriji Crvene zvezde koja sada izgleda ovako: Bora Kostić 230, Dragan Džajić 155, Aleksandar Katai 150, Dušan Savić 149, Zoran Filipović 138, Kosta Tomašević 137, Vojin Lazarević 134, Darko Pančev 116, Rajko Mitić 109, Mirko Ivanić 95...

Takođe, dijeli peto mjesto po broju golova u "vječitim" derbijima (samo prvenstveni mečevi), pošto se izjednačio sa Mocom Vukotićem (Partizan) i Ivanom Toplakom (Zvezda) sa po šest. Po gol više dali su Milko Đurovski i Zoran Filipović, osam Kosta Tomašević, Milan Galić i Šerif Endijaj, dok su po devet dali Bora Kostić i Dragan Džajić. Apsolutni rekorder je Marko Valok (Partizan) sa 13 golova.

