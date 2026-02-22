logo
Stanković pobijedio Partizan sa Mihinim likom uz sebe: "Bio je na mom mjestu večeras"

Stanković pobijedio Partizan sa Mihinim likom uz sebe: "Bio je na mom mjestu večeras"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dejan Stanković napravio emotivan gest pre derbija, kada je majicu sa likom Siniše Mihajlovića raširio na svoju stolicu na klupi.

Dejan Stanković u majici sa likom Siniše Mihajlovića na vječitom derbiju Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković napravio je dirljiv gest prije 178. vječitog derbija i pobjede svog tima 3:0 protiv Partizana. Svi igrači njegovog tima nosili su majicu sa likom Siniše Mihajlovića, Stankovićevog kuma i klupske legende, a on ju je navukao na svoje sedište na klupi.

I na taj način je pokazao svima koliko voli velikog Mihu, kome je rođendan bio baš 20. februara.

"Stavio sam majicu na moje mjesto, bilo je dosta emocija, Sinišin rođendan, mnogo je sjećanja na Mihu, volim što ga se sjećam, što ga sanjam i duh Siniše Mihajlovića će uvijek biti tu. Prezime Mihajlović će uvijek biti na Marakani i oko nje", rekao je Stanković za TV Arena sport.

Komentar utakmice počeo je čestitkom na račun ekipe, ali i ukazavši na greške u organizaciji igre na početku meča.

"Bilo je baš onako kako sam očekivao, dosta konfuzno, ne znam zašto je tako vruća lopta bila. Bilo je par iznuđenih grešaka, izgubljenih lopti u opasnoj zoni, mogli su da nas kazne. Ali povremeno smo se oslobađali pritiska njihovog i pritiska derbija. Na poluvremenu smo popravili par stvari, što je bilo potrebno, a onda smo odigrali drugi dio kako je trebalo, perfektno. Mogli smo postići još golova, moramo dosta da radimo na završnici, možda nećeš imati tri-četiri šanse, moraćeš da ih koristiš. Čestitam igračima, stručnom štabu, hvala navijačima, ako sam nešto pogriješio ispod sjevera neka ne zamjere, emocije su to."

Marko Arnautović je ostvario dječački san i dao gol, Vasilije Kostov je golom postao jedan od najmlađih strijelaca u derbiju.

"Zaslužio je, jer radi, posvećen je, radi sve što tražim od njega i kada igra i kada ne igra. Mali Kole nastavlja da radi i da se potvrđuje, mislim da može da se potvrđuje i da napreduje. Šta da tražim više od njih kada su dal tri gola sem da im čestitam, ali 'konjica' je uradila mnogo teškog posla da bi oni mogli da postižu golove."

