Marko Arnautović dao gol Partizanu: Ostavili ga samog na 20 metara, pokazao im zašto se to ne radi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Marko Arnautović je postigao drugi gol za Crvenu zvezdu u vječitom derbiju sa Partizanom.

Marko Arnautović postigao gol za 2:0 Izvor: Arena sport 1 Premium

Crvena zvezda je u posljednjem momentu prvog poluvremena vječitog derbija povela 1:0, a onda je u 56. minutu duplirala vođstvo. Nakon što je Vasilije Kostov kao najmlađi na terenu načeo crno-bijele, drugi pogodak bio je djelo najstarijeg Marka Arnautovića. 

Iskusni napadač i reprezentativac Austrije je u prvom poluvremenu imao nekoliko šansi koje nije iskoristio, a sada je na 21 metar od gola dobio loptu od Naira Tiknizijana. Nije njegov udarac poslije toga bio previše jak, ali je bio milimetarski precizan. 

Iako je neokoliko igrača Partizana probalo da stigne na vrijeme da blokira udarac Arnautovića, on je stigao da loptu pošalje tik uz stativu gola Marka Miloševića za 2:0.

Pogledajte kako:

Pogledajte

00:16
Marko Arnautović gol u derbiju
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

Partizan je na startu drugog poluvremena imao peh kada se povrijedio Saša Zdjelar i morao je da ga zamijeni Ognjen Ugrešić, a nakon postignutog gola Crvene zvezde vidjeli smo veliki požar na jugu "Marakane".

Istovremeno, Marko Arnautović je poslije postignutog pogotka proslavio gol sa povrijeđenim Mirkom Ivanićem. 

