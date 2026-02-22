Delije preko sjeverne tribine razvile simbol Partizana: Tri riječi dovoljne za provokaciju rivala

Navijači Crvene zvezde su sa slikom parnog valjka na sjevernoj tribini provocirali grobare na 178. vječitom derbiju.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Navijači Crvene zvezde su pred sam početak 178. vječitog derbija imali koreografiju koja je ovoga puta bila poruka za najvećeg rivala. Na koreografiji je centralno mjesto zauzeo simbol crno-bijelih parni valjak.

Ispod slike ruiniranog i polomljenog parnog valjka pisalo je bijelim slovima na crvenoj pozadini: "Skupljamo stare stvari", kao jasna provokacija drugom taboru. Pogledajte kako je izgledala koreografija Delija na sjevernoj tribini:

Inače, navijači Crvene zvezde su iznad južne tribine postavili crno-bijeli transparent sa natpisom: "Svaki pravi grobar Tuđmana Franju slavi", što je razbjesnilo Grobare i taj transparent je ubrzo zapaljen. Pogledajte i taj momenat iz prvog poluvremena utakmice Crvene zvezde i Partizana:

Pogledajte 00:21 Grobari pale zastavu koju su in Delije ostavile na Jugu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Nekoliko puta je prekidan "vječiti derbi" u prvih 45 minuta zbog ubacivanja predmeta i pirotehničkih sredstava na teren, a provokacije su bile stalne na obje strane.