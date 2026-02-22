Vasilije Kostov nestao u dimu: Vječiti derbi prekinut zbog topovskog udara ispred veziste Zvezde

Na startu meča između Crvene zvezde i Partizana viđen je prekid kada je jedna naprava eksplodirala ispred Vasilija Kostova.

Izvor: Arena sport

Tek je počeo 178. vječiti derbi, igrači su izašli na teren i već u sedmom minutu meča viđen je prekid. Tada je Crvena zvezda dobila korner, a potom je Vasilije Kostov prišao da ga izvede. Dok se namještao i čekao da se u šesnaestercu postave njegovi igrači, topovski udar je pao jako blizu njega.

Dok su i predmeti letjeli na uglu terena gdje se nalazio mladi vezista, vidjeli smo da je Kostov bukvalno nestao u dimu kada je naprava eksplodirala u njegovoj blizini.

Grobari izazvali haos i prekid na derbiju

Sudija Pavle Ilić je u tom trenutku signalizirao Kostovu da se odmakne na bezbjednu distancu, a onda je uslijedio prekid od nekoliko minuta dok se nisu stekli uslovi da se nastavi meč.