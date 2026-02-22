logo
Vasilije Kostov nestao u dimu: Vječiti derbi prekinut zbog topovskog udara ispred veziste Zvezde

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Na startu meča između Crvene zvezde i Partizana viđen je prekid kada je jedna naprava eksplodirala ispred Vasilija Kostova.

Topovski udar na vječitom derbiju Izvor: Arena sport

Tek je počeo 178. vječiti derbi, igrači su izašli na teren i već u sedmom minutu meča viđen je prekid. Tada je Crvena zvezda dobila korner, a potom je Vasilije Kostov prišao da ga izvede. Dok se namještao i čekao da se u šesnaestercu postave njegovi igrači, topovski udar je pao jako blizu njega. 

Dok su i predmeti letjeli na uglu terena gdje se nalazio mladi vezista, vidjeli smo da je Kostov bukvalno nestao u dimu kada je naprava eksplodirala u njegovoj blizini.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:40
Grobari izazvali haos i prekid na derbiju
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Sudija Pavle Ilić je u tom trenutku signalizirao Kostovu da se odmakne na bezbjednu distancu, a onda je uslijedio prekid od nekoliko minuta dok se nisu stekli uslovi da se nastavi meč. 

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan vječiti derbi Superliga Srbije

