Cijela uprava Partizana na Marakani: Mijatović do Lazovića, tu je i predsjednik Ljajić

Cijela uprava Partizana na Marakani: Mijatović do Lazovića, tu je i predsjednik Ljajić

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Uprava Partizana u loži stadiona "Rajko Mitić"

Uprava Partizana na vječitom derbiju Izvor: © MN press, all rights reserved

Rukovodstvo FK Partizan došlo je u skoro punom sastavu na stadion Crvene zvezde na 178. vječiti derbi. Predvođena predsjednikom Rasimom Ljajićem, delegacija crno-bijelih stigla je u ložu. Došli su i potpredsjednik zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović i generalni direktor Danko Lazović i sjedili su jedan do drugog.

Utakmica je počela burno, velikim šansama na obje strane, a na stadionu se očekuje oko 40.000 gledalaca, koji su ulazili i kada je meč počinjao.

00:09
Delije parolom prozvale grobare
Izvor: Kurir
FK Partizan FK Crvena zvezda vječiti derbi Superliga Srbije

