Divljanje huligana na Petlovom brdu: Isplivao snimak haosa u Beogradu pred derbi

Izvor mondo.rs
Na društvenim mrežama osvanuli prvi snimci nasilja na ulicama Petlovog brda u Beogradu.

Tuča Grobara i Delija pred vječiti derbi Izvor: Instagram

U velikoj tuči huligana na Petlovom brdu u Beogradu korišćene su motke i štangle. Potukli su se na dan 178. vječitog derbija Crvena zvezda - Partizan, a prvi snimci govore da je izbila velika tuča, u kojoj je demoliran kafić.

Na društvenim mrežama se vide snimci na kojima su huligani sa kapuljačama i sa maskama, a oko njih su razlupana i stakla na automobilima dok saobraćaj stoji, a vozači se zbog svoje bezbjednosti okreću i odlaze u suprotnom smjeru.

Pogledajte još snimaka.

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan fudbal navijači vječiti derbi Superliga Srbije Grobari Delije

