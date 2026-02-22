Haos pred 178. vječiti derbi: Tuča Delija i Grobara, ima povrijeđenih

Veliki incident dogodio se u beogradskom naselju Petlovo brdo nekoliko sati pred početak utakmice Crvene zvezde i Partizana.

Ove nedjelje je na programu 178. "vječiti derbi", ali nažalost nije moglo da prođe bez incidenata. Par sati prije početka duela na stadionu "Rajko Mitić" došlo je do žestokog okršaja najvatrenijih pristalica Crvene zvezde i Partizana. Kako prenose srpski mediji, Delije i Grobari su se sukobili u beogradskom naselju Petlovo brdo.

Kako se navodi, sve se dogodilo u jednom ugostiteljskom objektu, policija trenutno vrši uviđaj i prema prvim informacijama ima povrijeđenih lica.

U obračunu su korišćene baklje i topovski udari, a letjeli su i razni predmeti. Policija je na terenu trenutno sprovodi uviđaj i uskoro se očekuju zvanične informacije o eventualnim privedenima i stepenu povreda učesnika incidenta.