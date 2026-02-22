logo
Haos pred 178. vječiti derbi: Tuča Delija i Grobara, ima povrijeđenih 1

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
1

Veliki incident dogodio se u beogradskom naselju Petlovo brdo nekoliko sati pred početak utakmice Crvene zvezde i Partizana.

Tuča Delija i Grobara Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ove nedjelje je na programu 178. "vječiti derbi", ali nažalost nije moglo da prođe bez incidenata. Par sati prije početka duela na stadionu "Rajko Mitić" došlo je do žestokog okršaja najvatrenijih pristalica Crvene zvezde i Partizana. Kako prenose srpski mediji, Delije i Grobari su se sukobili u beogradskom naselju Petlovo brdo.

Kako se navodi, sve se dogodilo u jednom ugostiteljskom objektu, policija trenutno vrši uviđaj i prema prvim informacijama ima povrijeđenih lica.

U obračunu su korišćene baklje i topovski udari, a letjeli su i razni predmeti. Policija je na terenu trenutno sprovodi uviđaj i uskoro se očekuju zvanične informacije o eventualnim privedenima i stepenu povreda učesnika incidenta.

Delije Grobari navijači FK Crvena zvezda FK Partizan vječiti derbi

Ciganluk

Zašto već jednom ne ugase te kriminalne komunističke projekte

