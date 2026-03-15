Mateuš napravio čudo na golu Zvezde: Odbranio penal i odbitak, napadač nije znao šta ga je snašlo

Mateuš napravio čudo na golu Zvezde: Odbranio penal i odbitak, napadač nije znao šta ga je snašlo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Nevjerovatni brazilski golman Mateuš je na gostovanju ekipi IMT-a uspio da odbrani penal i da odbrani i odbitak poslije toga i spriječi pogodak.

IMT Crvena zvezda Mateuš odbranio penal Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda igra protiv IMT-a meč Superlige i na stadionu "Lagator" u Loznici je viđeno dosta uzbuđenja. Mateuš se postarao da ga rivali dobro zapamte pošto je uspio da odbrani i penal i odbitak posle toga.

Brazilski čuvar mreže je tako postao heroj, dok je napadač domaćeg tima Čarli Keita tragičar. Preuzeo je odgovornost kada je Lazar Lukić pokazao na "kreč", a onda iz dva pokušaja nije uspio da zatrese mrežu.

Njegov udarac je odmah "pročitao" Mateuš i otšao u pravu stranu, lopta mu se poslije toga vratila, nije šutirao dovoljno jako i precizno. Mateuš je i to očekivao, bacio se na drugu stranu i upisao vrlo važnu odbranu. Zvezda je poslije te odbrane ostala u vođstvu (2:1).

Mateuš brani penal
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

