Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

FSS kaznio Zvezdu i Partizan za haos na derbiju: Grobari neće moći na dva stadiona

Fudbalski savez Srbije izrekao kazne "vječitima" zbog izgreda navijača na 178. večitom derbiju

FSS kaznio Zvezdu i Partizan za haos na derbiju Izvor: MN PRESS

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije izrekla je kazne za izgrede navijača na 178. večitom derbiju 22. februara i odredila Crvenoj zvezdi novčanu sankciju od 1,8 miliona dinara, a Partizanu zabranu prisustva njegovih navijača na naredne dvije gostujuće utakmice, protiv Mladosti u Lučanima 21. marta i protiv Novog Pazara, 8. aprila.

Kao organizator utakmice, Crvena zvezda je sankcionisana novčanom kaznom zbog propusta u organizaciji susreta, prije svega u vezi sa upotrebom pirotehničkih sredstava i pregledom gledalaca na ulazima stadiona.

Kada je riječ o Partizanu, Disciplinska komisija donijela je odluku da klub naredne dvije utakmice na gostujućem terenu odigra bez prisustva svojih navijača, a sve nakon razmatranja izvještaja o upotrebi pirotehničkih sredstava, kao i incidentima na tribinama koji su uključivali oštećenje i paljenje stolica na južnoj tribini stadiona "Rajko Mitić".

Mogući i posebni postupak

Predsjednik Disciplinske i etičke komisije Ivan Nikolić naveo je da postoji mogućnost pokretanja posebnog postupka u vezi sa eventualnom nadoknadom materijalne štete. Ukoliko Crvena zvezda podnese zahtjev u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSS, Komisija će u posebnom postupku razmotriti pitanje nadoknade štete nastale tokom utakmice.

Takođe je naglašeno da ova odluka ne utiče na ranije izrečenu uslovnu kaznu zabrane prisustva navijača Partizana na četiri gostujuće utakmice, koja je donesena nakon utakmice Železničar - Partizan u Pančevu. Ta mjera ostaje na snazi tokom perioda provjere, odnosno do 1. avgusta 2026. godine.

Analizira se i meč Novi Pazar - Zvezda

Disciplinska i etička komisija FSS trenutno vodi postupak i povodom događaja na utakmici četvrtfinala Kupa Srbije između Novog Pazara i Crvene zvezde. U toku je prikupljanje i razmatranje relevantnih izjašnjenja i dokaza, nakon čega će odluka biti donesena na jednoj od narednih sjednica Komisije, saopšteno je.

