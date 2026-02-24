FSS objavio analizu suđenja sa derbija: Objašnjene dvije sporne situacije i odluke sudije i VAR-a

FSS je objavio detaljnu VAR analizu spornih situacija sa vječitog derbija između Zvezde i Partizana i dešavanja sa 178. okršaja sa Marakane.

Završen je 178. vječiti derbi u kom je Crvena zvezda na Marakani pobijedila Partizan 3:0. Po završetku tog meča bilo je polemike u vezi sa pojedinim spornim situacijama sa utakmice. Sada je to razriješeno pošto je FSS objavio VAR analizu dešavanja sa meča dva najveća srpska kluba na čelu sa Domenikom Mesinom.

Analizirale su se dvije sporne situacije sa ove utakmice i detaljno je objašnjeno šta je glavni sudija Pavle Ilić dosudio i šta su bile reakcije iz VAR sobe povodom tih situacija.

Prva situacija je iz 68. minuta kada je došlo do duela između Kostova i Simića i kada je poslije intervencije iz VAR sobe sudija Pavle Ilić promijenio prvobitnu odluku i dosudio kazneni udarac za crno-bijele.

"Napadač je bio brži u duelu i odigrao loptom ispred protivnika. Igrač odbrane ne odigrava loptu, nego šutira nogu svog protivnika. Ispravno preporučen OFR, nakon čega je donijeta tačna tehnička odluka", stoji u obrazloženju.

U 71. minutu je Partizan postigao gol iz penala. Vukotićev šut sa "kreča" odbranio je Mateuš, ali je Kostić pratio sve to i poslao loptu u mrežu. Ipak, poslije VAR intervencije gol je poništen jer je igrač crno-bijelih ranije ušao u kazneni prostor.

"U skladu sa Pravilom 14 Pravila igre, saigrač izvođača kaznenog udarca koji uđe u kazneni prostor (sve linije na terenu za igru pripadaju prostoru koji označavaju, što važi i za linije kaznenog prostora) biće kažnjen zbog ranijeg ulaska ukoliko igra loptom ili ulazi u duel za loptu i postigne pogodak, pokuša da postigne pogodak ili stvori priliku za postizanje pogotka, a igra će biti nastavljena indirektnim slobodnim udarcem za ekipu odbrane. Pošto je VAR sudija imao jasan video dokaz o prethodno navedenim činjenicama iz Pravila 14 Pravila igre, odluka je faktička - nije potreban pregled snimka, obavijestio je sudiju da je igrač koji je odigrao loptom učinio prekršaj iz Pravila igre i, u skladu sa Pravilom 14, igra je ispravno nastavljena indirektnim slobodnim udarcem", navodi se u obrazloženju.