"Ljudi, potrebna mi je pomoć": Medvedev se hitno oglasio, ne može da igra u Majamiju bez ovoga

Danil Medvedev otkrio je da postoji veliki problem i da ne može da nađe svoje torbe koje su mu neophodne u Majamiju.

Danil Medvedev upao je u ogromne probleme. Finalista turnira u Indijan Velsu ne može da nađe svoje torbe. Izgubili su ih na putu do Majamija i ne zna da li će moći da učestvuje na takmičenju na Floridi ako mu ne pronađu izgubljenu opremu što prije.

"Pozdrav ljudi, potrebna mi je mala pomoć. Letio sam iz Palm Springsa do Floride juče i moje torbe nisu stigle. Potrebne su mi da bih igrao u Majamiju. Možete li da mi pomognete", napisao je Medvedev na društvenim mrežama.

Danil igra u odličnoj formi u posljednje vrijeme. Osvojio je turnir u Dubaiju, pa je u Indijan Velsu pobijedio Karlosa Alkaraza u polufinalu i potom izgubio od Janika Sinera u finalu.

Hi@united…need a little help. Flew from PSP to Florida yesterday and none of my bags arrived. Kind of need them to play in the@MiamiOpen….can you help? — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed)March 17, 2026

Danil Medvedev saznao je žrijeb za turnir u Majamiju. Doduše, mora prvo da dobije opremu da bi tamo učestvovao. Slobodan je u prvom kolu i u drugom čeka boljeg iz meča između Aleksandra Kovačevića i Rei Sakamota. Ako prođe prvu prepreku mogao bi da ide na Franciska Serundola, a u osmini finala na Bena Šeltona.

U četvrtfinalu bi mogao na Sašu Zvereva, a u polufinalu na Janika Sinera. U drugom dijelu žrijeba glavni favorit je Karlos Alkaraz. Titulu brani Jakub Menšik.

