UŽIVO, CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN: Poznati sastavi za 178. vječiti derbi, ima iznenađenja! 0

Pratite uživo meč Crvene zvezde i Partizana koji se igra danas od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić". Biće ovo čak 178. "vječiti" derbi.

Crvena zvezda i Partizan sastaju se danas u 178. "vječitom" prvenstvenom derbiju na stadionu "Rajko Mitić". Najveća utakmica srpskog fudbala zakazana je za 17 časova, a prognoze kažu da nas čeka ogromna posjeta, uz lijepo i sunčano vrijeme danas u Beogradu.

U ovaj derbi Crvena zvezda ulazi sa bodom prednosti i važi za favorita u predstojećem derbiju, ali kao što znamo mnogo puta u istoriji dešavalo se da forma i kvalitet ne budu presudni, tako da su utakmice "vječitih" uvijek posebne.

Ostanite uz MONDO, pratićemo meč Crvene zvezde i Partizana uživo iz minuta u minut.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
16:41

Puni se stadion Zvezde pred početak meča

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

16:37

Golman Partizana Milošević raspalio Grobare

Čuvar mreže crno-bijelih Marko Milošević otrčao do južne tribine i raspalio navijače Partizana.

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

16:10

Navijači Partizana na jugu Marakane

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

16:05

Bivši as Zvezde Dušan Basta na derbiju

15:59

Objavljeni sastavi, u oba tima 17-godišnjaci!

Trener Zvezde Dejan Stanković potpuno je promijenio ofanzivu u odnosu na Lil i spremio za derbi oporavljenog vezistu Timija Maksa Elšnika, strijelca u jesenjem, 177. derbiju. Trener Partizana Stojakovića ostavio je na klupi Ognjena Ugrešića, a uvrstio u ekipu 17-godišnjeg levog beka Stefana Petrovića, prekomandovanog iz Teleoptika silom prilika.

Zvezda: Mateuš - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizijan, Krunić, Elšnik, Ovusu, Kostov, Katai, Arnautović.

Partizan: Milošević - Milić, Mitrović, Simić, Roganović, Zdjelar, Dragojević, Petrović, Vukotić, Sek, A.Kostić.

15:58

Korteo Grobara pred Marakanom

Navijači Partizana pod pratnjom policije stigli od Humske do južne tribine stadiona "Rajko Mitić".

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

15:46

Čeka se pun stadion

"Planule" su karte za Zapad, dok će Crvena zvezda pustiti dodatni kontingent ulaznica za sjever i istok.

15:45

Ko će igrati za Partizan?

Nije ni situacija u Partizanu najidealnija, pa tako znamo da već duže vremena kubure sa mjestom lijevog beka, gdje su ostali bez Marija Jurčevića, dok se od povrede nije u potpunosti oporavio ni Nemanja Trifunović.

Očekivani sastav Partizan: Milošević - Milić, Mitrović, Simić, Roganović - Zdjelar, Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić - Kostić.

15:45

Ko će igrati za Zvezdu?

Očekuje se značajno drugačiji tim i postavka Crvene zvezde za "vječiti" derbi u odnosu na ono što smo vidjeli u četvrtak protiv Lila, a jedino traje neizvesnost oko toga da li će Timi Maks Elšnik moći da počne meč, dok znamo da neće biti najboljeg igrača Mirka Ivanića.

Očekivani sastav Zvezde: Mateuš - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Kostov - Ovusu, Katai, Lučić - Arnautović.

15:45

Partizan dugo čeka pobjedu

Crvena zvezda je u posljednjih 14 derbija slavila sedam puta, uz šest remija, dok smo vidjeli jedan trijumf Partizana. Na taj način, povećala je razliku u ukupnom skoru u derbiju na svoju 71 pobjedu, 58 neriješenih i 48 pobjeda Partizana, uz gol-razliku 250-209 u korist crveno-bijelih.

Zvezda je u prvom dijelu ove sezone pobijedila 2:1 u Humskoj, golovima Timija Maksa Elšnika i Nemanje Radonjića, dok je Jovan Milošević dao utješni za Partizan.

Zvezda je u posljednjih pet derbija ostvarila četiri pobjede uz remi 3:3 na "Marakani" u februaru 2025, a Partizan je posljednji put pobijedio u vječitim derbijima u decembru 2023. u Humskoj, dok je u Ljutice Bogdana posljednji put slavio u aprilu 2017. godine, 3:1, pod vođstvom Marka Nikolića.

15:44

Šta kažu kladionice?

Prema kvotama "bukmejkera", Zvezda je favorit i kvote na njenu pobjedu kreću se od 1,34 do 1,50. Kvota na neriješeno je od 4,75 do 5, a na trijumf Partizana kvota se kreće od 6 do 7.

15:43

Dobro došli u MONDO prenos

Crvena zvezda i Partizan sastaju se danas od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić" u okviru 24. kola Superlige, a ovo će biti čak 178. "vječiti" prvenstveni derbi.

Ostanite uz MONDO, pratićemo derbi uživo iz minuta u minut.

