Crvena zvezda i Partizan sastaju se danas u 178. "vječitom" prvenstvenom derbiju na stadionu "Rajko Mitić". Najveća utakmica srpskog fudbala zakazana je za 17 časova, a prognoze kažu da nas čeka ogromna posjeta, uz lijepo i sunčano vrijeme danas u Beogradu.
U ovaj derbi Crvena zvezda ulazi sa bodom prednosti i važi za favorita u predstojećem derbiju, ali kao što znamo mnogo puta u istoriji dešavalo se da forma i kvalitet ne budu presudni, tako da su utakmice "vječitih" uvijek posebne.
Puni se stadion Zvezde pred početak mečaIzvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ
Golman Partizana Milošević raspalio Grobare
Čuvar mreže crno-bijelih Marko Milošević otrčao do južne tribine i raspalio navijače Partizana.Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ
Navijači Partizana na jugu MarakaneIzvor: MONDO/Dušan Ninković
Bivši as Zvezde Dušan Basta na derbiju
Objavljeni sastavi, u oba tima 17-godišnjaci!
Trener Zvezde Dejan Stanković potpuno je promijenio ofanzivu u odnosu na Lil i spremio za derbi oporavljenog vezistu Timija Maksa Elšnika, strijelca u jesenjem, 177. derbiju. Trener Partizana Stojakovića ostavio je na klupi Ognjena Ugrešića, a uvrstio u ekipu 17-godišnjeg levog beka Stefana Petrovića, prekomandovanog iz Teleoptika silom prilika.
Zvezda: Mateuš - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizijan, Krunić, Elšnik, Ovusu, Kostov, Katai, Arnautović.
Partizan: Milošević - Milić, Mitrović, Simić, Roganović, Zdjelar, Dragojević, Petrović, Vukotić, Sek, A.Kostić.
Korteo Grobara pred Marakanom
Navijači Partizana pod pratnjom policije stigli od Humske do južne tribine stadiona "Rajko Mitić".Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ
Čeka se pun stadion
"Planule" su karte za Zapad, dok će Crvena zvezda pustiti dodatni kontingent ulaznica za sjever i istok.
Ko će igrati za Partizan?
Nije ni situacija u Partizanu najidealnija, pa tako znamo da već duže vremena kubure sa mjestom lijevog beka, gdje su ostali bez Marija Jurčevića, dok se od povrede nije u potpunosti oporavio ni Nemanja Trifunović.
Očekivani sastav Partizan: Milošević - Milić, Mitrović, Simić, Roganović - Zdjelar, Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić - Kostić.
Ko će igrati za Zvezdu?
Očekuje se značajno drugačiji tim i postavka Crvene zvezde za "vječiti" derbi u odnosu na ono što smo vidjeli u četvrtak protiv Lila, a jedino traje neizvesnost oko toga da li će Timi Maks Elšnik moći da počne meč, dok znamo da neće biti najboljeg igrača Mirka Ivanića.
Očekivani sastav Zvezde: Mateuš - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Kostov - Ovusu, Katai, Lučić - Arnautović.
Partizan dugo čeka pobjedu
Crvena zvezda je u posljednjih 14 derbija slavila sedam puta, uz šest remija, dok smo vidjeli jedan trijumf Partizana. Na taj način, povećala je razliku u ukupnom skoru u derbiju na svoju 71 pobjedu, 58 neriješenih i 48 pobjeda Partizana, uz gol-razliku 250-209 u korist crveno-bijelih.
Zvezda je u prvom dijelu ove sezone pobijedila 2:1 u Humskoj, golovima Timija Maksa Elšnika i Nemanje Radonjića, dok je Jovan Milošević dao utješni za Partizan.
Zvezda je u posljednjih pet derbija ostvarila četiri pobjede uz remi 3:3 na "Marakani" u februaru 2025, a Partizan je posljednji put pobijedio u vječitim derbijima u decembru 2023. u Humskoj, dok je u Ljutice Bogdana posljednji put slavio u aprilu 2017. godine, 3:1, pod vođstvom Marka Nikolića.
Šta kažu kladionice?
Prema kvotama "bukmejkera", Zvezda je favorit i kvote na njenu pobjedu kreću se od 1,34 do 1,50. Kvota na neriješeno je od 4,75 do 5, a na trijumf Partizana kvota se kreće od 6 do 7.
Crvena zvezda i Partizan sastaju se danas od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić" u okviru 24. kola Superlige, a ovo će biti čak 178. "vječiti" prvenstveni derbi.
