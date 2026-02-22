Pratite uživo meč Crvene zvezde i Partizana koji se igra danas od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić". Biće ovo čak 178. "vječiti" derbi.

Crvena zvezda i Partizan sastaju se danas u 178. "vječitom" prvenstvenom derbiju na stadionu "Rajko Mitić". Najveća utakmica srpskog fudbala zakazana je za 17 časova, a prognoze kažu da nas čeka ogromna posjeta, uz lijepo i sunčano vrijeme danas u Beogradu.

U ovaj derbi Crvena zvezda ulazi sa bodom prednosti i važi za favorita u predstojećem derbiju, ali kao što znamo mnogo puta u istoriji dešavalo se da forma i kvalitet ne budu presudni, tako da su utakmice "vječitih" uvijek posebne.

