Pavle Ilić dva puta gledao VAR, pa poništio gol Partizana: Milimetri su presudili, pogledajte šta se desilo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Sudija 178. vječitog derbija Pavle Ilić poništio je pogodak Andreja Kostića nakon penala za Partizan na "Marakani".

Partizanu poništen gol u vječitom derbiju Izvor: arena 1 premium

Crvena zvezda taman što je povela 2:0 golom Marka Arnautovića na 178. vječitom derbiju, Vasilije Kostov je napravio penal. On je zakačio u svom šesnaestercu Nikolu Simića i sudija Pavle Ilić je nakon gledanja snimka procijenio da je taj sudar bio dovoljan za kazneni udarac. 

Nakon toga ofanzivni vezni Partizana Milan Vukotić preuzeo je odgovornost, a poslije toga je šutnuo. Ipak, nažalost po njegov tim, Mateuš Magalješ ga je na golu Crvene zvezde pročitao i uspio je da mu odbrani udarac.

Na sreću Partizana najbrži je tu bio Andrej Kostić koji je dotrčao do lopte i zakucao je u mrežu. Mateuš je bio na zemlji, nije uspio da reaguje i pisalo je 2:1 na semaforu. Ali samo nekoliko minuta...

Ovako je dosuđen penal za Partizan: 

Pogledajte

00:27
Penal za Partizan
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Nakon postignutog gola sve je stopirano, igrači Crvene zvezde su signalizirali da je Andrej Kostić prerano ušao u 16 metara rivala i nakon dužeg gledanja snimka sudija Pavle Ilić presudio je da crnogorski napadač jeste prestupio. 

Zbog toga je ovaj gol ipak poništen, pa je na semaforu ipak ostalo 2:0.

Pogledajte koliko je prestupio Andrej Kostić:

Pogledajte

00:14
Andrej Kostić gol na večitom derbiju
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan Superliga Srbije vječiti derbi

