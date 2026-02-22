logo
Katai izmislio gol, Kostov ga postigao: Pogledajte kako je Zvezda povela protiv Partizana u posljednji čas

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Aleksandar Katai i Vasilije Kostov su u posljednjem momentu prvog poluvremena donijeli prednost Crvenoj zvezdi.

Vasilije Kostov dao gol za Crvenu zvezdu protiv Partizana Izvor: arena 1 premium

Crvena zvezda je uspjela da povede u 178. vječitom derbiju, i to u posljednjem momentu prvog poluvremena. Kada je djelovalo da ćemo bez golova otići na odmor, Aleksandar Katai i Vasilije Kostov su u 50. minutu prvog dijela igre uspjeli da načnu gol Marka Miloševića.

Prvo je iskusni vezista Crvene zvezde izbacio Simića u prodoru i fauliran je na 25 metara od gola Partizana. Namjestio je upravo on loptu i šutirao, ali je to uradio jako loše i lopta je udarila u živi zid. Ipak, lopta mu se odbila nazad i tu je krenula akcija za gol. 

Uspio je da u gužvi driblinzima dođe do šanse da centrira, a kada je to uradio, uradio je najbolje moguće. U srcu šesnaesterca našao je potpuno samog Vasilija Kostova koji je glavom savladao Miloševića.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:25
Vasilije Kostov gol u derbiju
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Kada je lopta udarila u mrežu, Kostov je sprintom otrčao na klupi Crvene zvezde. Tu je utrčao pravo u naručje trenera Dejana Stankovića koji nije krio emocije i koji ga je podigao. 

U isto vrijeme, počelo je veliko slavlje Delija na sjevernoj tribini, a odmah nakon gola sudija Pavle Ilić je svirao kraj prvog dijela igre.

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan vječiti derbi Superliga Srbije Vasilije Kostov

