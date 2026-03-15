Grci prave još jedan tim za Evroligu: Sve krenulo kad su doveli Srbina, sad hoće Spanulisa i evropski trofej

Aris ima velike planove za sljedeću sezonu i želi da dođe do prilike da osvajanjem Evrokupa uđe u Evroligu.

Nakon navoda da bi naredne sezone PAOK mogao da pojuri mjesto u Evroligi, sada se još jedna grčka ekipa sprema za to. Prema navodima stranih medija Aris je takođe spreman za iskorak.

Drugi tim iz Soluna navodno želi da poveća ulaganja, a već ove sezone su doveli Danila Anđušića kao pojačanje direktno iz Evrolige, iz ekipe Dubaija.

Sada tim sa klupe vodi hrvatski stručnjak koji je najviše uspjeha imao radeći kao selektor Poljske i u najvećim poljskim klubovima, ali navodno pokušavaju gazde da u Solun naredne sezone dovedu evroligaškog trenera.

Krenuće od trenera

Dvije opcije koje se razmatraju su Vasilis Spanulis koji je slobodan nakon što se Monako finansijski raspao i legendarni Grk je riješio da mu je dosta pa je spakovao kofere. Druga opcija za mesto trenera je iskusni Duško Ivanović koji trenutno vodi tim Virtusa iz Bolonje.

Aris je velikan grčke i evropske košarke. Osvojili su Kup Koraća, Saporta kup i Euročelendž kup, a u Grčkoj imaju 10 titula i 8 kupova. Ipak posljednju titulu osvojili su 1991. godine, a kup 2017. U timu su osim Danila Anđušića sada Elajdža Mitru Long, kao i Kostas Adetokumbo, reprezentativac Grčke Lefteris Bohoridis kao i Brajs Džouns, Amerikanac koga pamtimo iz Borca, FMP-a i Igokee.

