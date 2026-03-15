logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grci prave još jedan tim za Evroligu: Sve krenulo kad su doveli Srbina, sad hoće Spanulisa i evropski trofej

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Aris ima velike planove za sljedeću sezonu i želi da dođe do prilike da osvajanjem Evrokupa uđe u Evroligu.

Aris se sprema za Evroligu Izvor: Profimedia/Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial

Nakon navoda da bi naredne sezone PAOK mogao da pojuri mjesto u Evroligi, sada se još jedna grčka ekipa sprema za to. Prema navodima stranih medija Aris je takođe spreman za iskorak.

Drugi tim iz Soluna navodno želi da poveća ulaganja, a već ove sezone su doveli Danila Anđušića kao pojačanje direktno iz Evrolige, iz ekipe Dubaija.

Sada tim sa klupe vodi hrvatski stručnjak koji je najviše uspjeha imao radeći kao selektor Poljske i u najvećim poljskim klubovima, ali navodno pokušavaju gazde da u Solun naredne sezone dovedu evroligaškog trenera.

Krenuće od trenera

Dvije opcije koje se razmatraju su Vasilis Spanulis koji je slobodan nakon što se Monako finansijski raspao i legendarni Grk je riješio da mu je dosta pa je spakovao kofere. Druga opcija za mesto trenera je iskusni Duško Ivanović koji trenutno vodi tim Virtusa iz Bolonje.

Aris je velikan grčke i evropske košarke. Osvojili su Kup Koraća, Saporta kup i Euročelendž kup, a u Grčkoj imaju 10 titula i 8 kupova. Ipak posljednju titulu osvojili su 1991. godine, a kup 2017. U timu su osim Danila Anđušića sada Elajdža Mitru Long, kao i Kostas Adetokumbo, reprezentativac Grčke Lefteris Bohoridis kao i Brajs Džouns, Amerikanac koga pamtimo iz Borca, FMP-a i Igokee.

(MONDO, N.L.) 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Evroliga Grčka Aris

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC