"Sudio je na našu štetu": Partizan izdao hitno saopštenje zbog izbora arbitra za derbi sa Zvezdom

Iz Partizana su poslali saopštenje i izrazili nezadovoljstvo jer Pavle Ilić sudi predstojeći vječiti derbi sa Zvezdom.

Na 178. vječitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana glavni sudija biće Pavle Ilić. To je odluka koja je donesena, a sa kojom se ne slažu crno-bijeli. Tim povodom poslali su saopštenje u kome ističu da su nezadovoljni zbog toga pred derbi koji se igra u nedjelju na Marakani (17.00).

"Fudbalski klub Partizan izražava ozbiljno nezadovoljstvo povodom odluke da se za glavnog sudiju predstojeće derbi utakmice između FK Crvena zvezda i FK Partizan delegira Pavle Ilić.

Imajući u vidu iskustva sa ranijih derbi susreta u kojima pomenuti sudija, po našem uvjerenju, nije odgovorio težini i značaju utakmice, a gdje su pojedine odluke direktno uticale na tok i ishod meča na štetu našeg kluba, smatramo da je njegovo delegiranje za ovako važan susret potpuno neprihvatljivo.

Želimo jasno da naglasimo da ovim saopštenjem ne vršimo bilo kakav pritisak niti dovodimo u pitanje potrebu za unapređenjem i reformom sudijske organizacije.

Međutim, vjerujemo da odluke ovog tipa ne predstavljaju korak u dobrom pravcu. U trenutku kada je borba za titulu u završnoj fazi i kada je regularnost takmičenja pod posebnim fokusom sportske javnosti, neophodno je pokazati maksimalnu odgovornost.

Smatramo da ovakvo delegiranje, imajući u vidu dosadašnje okolnosti, može dodatno produbiti sumnje i narušiti povjerenje u regularnost takmičenja, što je štetno kako za sam derbi, tako i za cjelokupni sistem i proces reforme sudijske organizacije.

FK Partizan ostaje posvećen fer-pleju, sportskom nadmetanju i zaštiti integriteta takmičenja. Očekujemo da svi akteri, a posebno oni koji donose odluke od najvećeg značaja, postupaju u duhu odgovornosti i jednakog tretmana svih klubova. U interesu srpskog fudbala, regularnost mora biti iznad svega", stoji u saopštenju.

Zašto su u Partizanu bijesni?

Na 173. večitom derbiju Pavle Ilić je takođe dijelio pravdu i taj meč je pripao crveno-bijelima (3:2). Na tom meču bilo je nekoliko spornih situacija, a crno-bijeli su se i tada bunili i istakli da je suđenje bilo na njihovu štetu. Tada su čelnici Sudijske komisije ocijenili "da je sudio bez greške", ali to nije bilo sve.

Naredni meč dva najveća srpska kluba igran je u Kupu Srbije i tada su u Partizanu odlučili da izraze revolt tako što će izaći na meč sa majicama "Neki ljudi nikada neće saznati kako je lepo zaspati mirne duše i čistog obraza".

