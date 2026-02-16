logo
Već prodato 30.000 karata za "vječiti derbi": Crvena zvezda i Partizan pred punim tribinama "Makarane"

Već prodato 30.000 karata za "vječiti derbi": Crvena zvezda i Partizan pred punim tribinama "Makarane"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Na meču Crvene zvezde i Partizana biće pune tribine stadiona "Rajko Mitić".

crvena zvezda partizan karte za derbi Izvor: BRANISLAV BOZIC / Sipa Press / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana će u nedjelju, 22. februara od 17 časova, odigrati 178. vječiti derbi u okviru 24. kola Superlige Srbije, a taj meč već sada privlači veliku pažnju javnosti. Iako do utakmice ima još gotovo nedjelju dana, navijači su požurili da obezbijede ulaznicu za najveći derbi u ovom dijelu svijeta.

Za sada je prodato preko 30.000 ulaznica za meč Crvene zvezde i Partizana, pa sve ukazuje da bi utakmicu mogao da gledaju gotovo do posljednjeg mjesta ispunjene tribine stadiona "Rajko Mitić". naravno, zbog "tampon zona" će biti smanjen kapacitet najvećeg srpskog stadiona, ali i u takvim okolnostima dom Crvene zvezde može da ugosti veliki broj navijača - što će, očigledno, biti slučaj ovog puta.

Karte je za sada moguće kupiti samo preko interneta, a od srijede će one biti i na blagajnama najvećeg srpskog stadiona. Cijene ulaznica za 178. večiti derbi:

  • Sjever - 600 dinara (5 evra)
  • Istok - 1000 dinara (8.5 evra)
  • Zapad - 1200 dinara (10 evra)
  • Tribina “Siniša Mihajlović” - 2500 dinara (24 evra)

Podsjećamo, Crvena zvezda dočekuje meč protiv Partizana kao prvoplasirani tim na tabeli, sa jednim bodom više od najvećeg rivala. Ekipa koja bude prvoplasirana nakon 30. kola Superlige Srbije imaće prednost domaćeg terena protiv drugoplasiranog tima na tabeli u plej-ofu, kada će samo najboljih osam timova igrati međusobno.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan vječiti derbi

