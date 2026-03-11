logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ušle su potcjenjivački, da ih ne branim stalno": Selektor nije zadovoljan iako je Srbija razbila Island

"Ušle su potcjenjivački, da ih ne branim stalno": Selektor nije zadovoljan iako je Srbija razbila Island

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selektor košarkašica Srbije Miloš Pavlović imao je šta da zamjeri svojim košarkašicama iako su ubjedljivo pobijedile Island.

Selektor košarkašica Srbije Miloš Pavlović o utakmici protiv Islanda Izvor: MN PRESS

Srbija je pobjedom nad Islandom 92:66 obezbijedila prolazak u drugu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali nije bio ovaj meč bez problema. Gubio je početkom druge četvrtine srpski tim razlikom od 11 poena, a baš o tome je govorio selektor Miloš Pavlović poslije ove utakmice u SPENS-u.

"Moramo da budemo zadovoljni pobjedom, dva boda su dva boda, ali opet se pokazalo koliko nas posla čeka i koliko ćemo morati da radimo. Da ih ne branim stalno, sve one dolaze u dva dana, sa raznim navikama, teško je da se prebacite u glavi i da poštujete sve. Moraćemo ozbiljno da porazgovaramo.  Mislim da su ušle potcenjivački u meč. Sve ono što smo radili u psihološkoj pripremi nije uspjelo, jer smo znali da je ekipa Islanda, uz dužno poštovanje, manje kvalitetna od nas. I sve ono čega smo se pribojavali i spremali - to se i dogodilo", rekao je Pavlović, nastavivši:

"Apsolutno nema opravdanja za performans u prvom dijelu. U sportu nema mnogo magije, ili uspiješ da vratiš koncentraciju, pa onda to izgleda ovako ili ne uspiješ i ne izvučeš se. Mi smo imali sreće da su djevojke shvatile na vrijeme da je vrag odnio šalu i da moramo da se promijenimo, u drugom poluvremenu smo mi došli brzo na našu prepoznatljivu igru. Ne možemo kasno da se palimo i ovo može da nas košta skupo već u narednoj utakmici ako ovako uđemo", zaključio je selektor Pavlović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

košarkašice Srbija Island Miloš Pavlović košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC