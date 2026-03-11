"Ušle su potcjenjivački, da ih ne branim stalno": Selektor nije zadovoljan iako je Srbija razbila Island

Selektor košarkašica Srbije Miloš Pavlović imao je šta da zamjeri svojim košarkašicama iako su ubjedljivo pobijedile Island.

Srbija je pobjedom nad Islandom 92:66 obezbijedila prolazak u drugu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali nije bio ovaj meč bez problema. Gubio je početkom druge četvrtine srpski tim razlikom od 11 poena, a baš o tome je govorio selektor Miloš Pavlović poslije ove utakmice u SPENS-u.

"Moramo da budemo zadovoljni pobjedom, dva boda su dva boda, ali opet se pokazalo koliko nas posla čeka i koliko ćemo morati da radimo. Da ih ne branim stalno, sve one dolaze u dva dana, sa raznim navikama, teško je da se prebacite u glavi i da poštujete sve. Moraćemo ozbiljno da porazgovaramo. Mislim da su ušle potcenjivački u meč. Sve ono što smo radili u psihološkoj pripremi nije uspjelo, jer smo znali da je ekipa Islanda, uz dužno poštovanje, manje kvalitetna od nas. I sve ono čega smo se pribojavali i spremali - to se i dogodilo", rekao je Pavlović, nastavivši:

"Apsolutno nema opravdanja za performans u prvom dijelu. U sportu nema mnogo magije, ili uspiješ da vratiš koncentraciju, pa onda to izgleda ovako ili ne uspiješ i ne izvučeš se. Mi smo imali sreće da su djevojke shvatile na vrijeme da je vrag odnio šalu i da moramo da se promijenimo, u drugom poluvremenu smo mi došli brzo na našu prepoznatljivu igru. Ne možemo kasno da se palimo i ovo može da nas košta skupo već u narednoj utakmici ako ovako uđemo", zaključio je selektor Pavlović.

