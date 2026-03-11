logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tudore, ubio si karijeru dečku": Žestoke optužbe na račun hrvatskog trenera

"Tudore, ubio si karijeru dečku": Žestoke optužbe na račun hrvatskog trenera

Autor Mladen Šolak
0

Igor Tudor izveo je golmana Antonjina Kinskog poslije samo 15 minuta utakmice. Piter Šmajhel žestoko mu je odbrusio odmah poslije utakmice.

Šmajhel kritikuje Tudora jer je izveo golmana poslije 15 minuta Izvor: ALEJANDRO MATIAS / imago sportfotodienst / Profimedia

Kontroverzna odluka hrvatskog trenera Igora Tudora da poslije samo 15 minuta zamijeni golmana Totenhema Antonjina Kinskog (22) pratiće mladog Čeha kroz čitavu karijeru. Na to je ukazao legendarni čuvar mreže Peter Šmajhel (62)

"Apsolutno mu je ubio karijeru", rekao je Šmajhel u programu "CBS Sporta", čiji je reporter i stručni analitičar.

Tudor je izveo Kinskog pri rezultatu 3:0 za Atletiko i na njegovo mjesto ubacio Giljelma Vikarija (29). Nije mnogo pomoglo, jer su Španci svakako pregazili Engleze, 5:2.

"Pravio je (Kinski) greške, primao je golove i očigledno je bilo da je koštao svoj tim šanse da pobijedi, iako Totenhem i nije imao baš prilike da pobijedi, bio je to užasan nastup. Ali kada se to dogodilo, u 14:55 minutu, šta je uradio Igor Tudor? Zamijenio ga je. To će imati posljedice na nastavak njegove karijere", rekao je Danac.

"Ovo će biti trenutak koji će svi u fudbalu zauvijek pamtiti i sjetiće se ovoga svaki put kada ugledaju njegovo ime. Kao trener donosiš odluke i tačno je da nije išlo kako je želio, gubio si 0:3 i nije bilo šanse da se ovaj tim ikako vrati, ali moraš da se budeš uz njega. Moraš da ga se držiš do poluvremena".

"Prema mom mišljenju, onim što je tamo uradio je apsolutno ubio njegovu karijeru. Biće mu potrebno mnogo da to prevaziđe", rekao je šampion Evrope sa Mančester junajtedom i reprezentacijom Danske. 

Totenhem ga platio 16,5 miliona

Češki golman Antonjin Kinski rođen je u Pragu 2003. godine, visok je 190 centimetara i ponikao je u Dukli iz Praga, dok je 2021. prešao u Slaviju iz Praga. Član Totenhema je od januara 2025. i tada je i debitovao pod vođstvom prethodnog trenera Angelosa Postekoglua.

Totenhem ga je platio čak 16,5 miliona evra, a poslije madridskog košmara cijena bi mogla da mu drastično padne. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Igor Tudor Liga šampiona fudbal Totenhem Antonjin Kinski Peter Šmajhel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC