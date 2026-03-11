"Tudore, ubio si karijeru dečku": Žestoke optužbe na račun hrvatskog trenera

Igor Tudor izveo je golmana Antonjina Kinskog poslije samo 15 minuta utakmice. Piter Šmajhel žestoko mu je odbrusio odmah poslije utakmice.

Kontroverzna odluka hrvatskog trenera Igora Tudora da poslije samo 15 minuta zamijeni golmana Totenhema Antonjina Kinskog (22) pratiće mladog Čeha kroz čitavu karijeru. Na to je ukazao legendarni čuvar mreže Peter Šmajhel (62)

"Apsolutno mu je ubio karijeru", rekao je Šmajhel u programu "CBS Sporta", čiji je reporter i stručni analitičar.

Tudor je izveo Kinskog pri rezultatu 3:0 za Atletiko i na njegovo mjesto ubacio Giljelma Vikarija (29). Nije mnogo pomoglo, jer su Španci svakako pregazili Engleze, 5:2.

"Pravio je (Kinski) greške, primao je golove i očigledno je bilo da je koštao svoj tim šanse da pobijedi, iako Totenhem i nije imao baš prilike da pobijedi, bio je to užasan nastup. Ali kada se to dogodilo, u 14:55 minutu, šta je uradio Igor Tudor? Zamijenio ga je. To će imati posljedice na nastavak njegove karijere", rekao je Danac.

"Ovo će biti trenutak koji će svi u fudbalu zauvijek pamtiti i sjetiće se ovoga svaki put kada ugledaju njegovo ime. Kao trener donosiš odluke i tačno je da nije išlo kako je želio, gubio si 0:3 i nije bilo šanse da se ovaj tim ikako vrati, ali moraš da se budeš uz njega. Moraš da ga se držiš do poluvremena".

"Prema mom mišljenju, onim što je tamo uradio je apsolutno ubio njegovu karijeru. Biće mu potrebno mnogo da to prevaziđe", rekao je šampion Evrope sa Mančester junajtedom i reprezentacijom Danske.

Totenhem ga platio 16,5 miliona

Češki golman Antonjin Kinski rođen je u Pragu 2003. godine, visok je 190 centimetara i ponikao je u Dukli iz Praga, dok je 2021. prešao u Slaviju iz Praga. Član Totenhema je od januara 2025. i tada je i debitovao pod vođstvom prethodnog trenera Angelosa Postekoglua.

Totenhem ga je platio čak 16,5 miliona evra, a poslije madridskog košmara cijena bi mogla da mu drastično padne.

