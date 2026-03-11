Igora Tudora razapeli zbog golmana, ovako se branio: "Ni ja ovo nikad nisam vidio"

Hrvatski trener Igor Tudor doživio četvrti poraz na klupi Totenhema i izgubio povjerenje igrača.

Izvor: Twitter/footballontnt/printscreen

Igor Tudor doživio je i četvrti poraz od kada je sjeo na klupu Totenhema, pošto je poslije Arsenala (4:1), Fulama (2:1) i Kristal Palasa (3:1), od Spursa bolji bio i Atletiko Madrid (5:2). Bila je to tragična predstava za londonski klub u Madridu koji je u 22. minutu gubio 4:0, a detalj koji je obilježio susret je izmjena golmana.

Očigledno je Tudor pogriješio jer je među stative stavio mladog Antonina Kinskog (22) iz Češke, kome je ovo bila najveća utakmica u karijeri, a nakon što je kiksnuo kod dva gola i primio tri - na teren je ušao Giljelmo Vikario.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

"Poslije onoga što se desilo, naravno da je to bila pogrešna odluka, ali prije utakmice, za mene je to bila prava odluka. Znate, tim se promijenio, trenutna konkurencija... Mislio sam da je ispravno to uraditi. Nažalost, desilo se ono što se desilo. Nikad nisam mijenjao golmana poslije 15 minuta, ali eto, tako je ispalo", rekao je Tudor koji je poslije meča rekao da je 15 godina trener i da mu se takva situacija nikada nije dogodila.

Dok je Kinski izlazio sa terena poslije 15 minuta, i bukvalno u suzama išao u svlačionicu, Igor Tudor nije htio ni da pogleda u njegovom pravcu: "Ovo je takav trenutak. Nema potrebe da previše komentarišemo sa njegove strane... Nije trenutak da se previše priča", rekao je Hrvat.

"Čudna utakmica. Veoma čudna utakmica za nas. Znate šta se desilo. Dali smo gol, a onda primili tri gola nakon dobrog početka meča. Problem je što nas je to ubilo - ta tri gola, veoma, veoma, veoma čudne situacije. Kad su ušli, djelovalo je nenormalno. To nam je ubilo samopouzdanje. Onda smo krenuli ponovo, imali priliku za 2:1, a onda primili za 1:5. Borili smo se do kraja, ali na kraju 2:5. Izvinjavamo se navijačima danas. I svima ostalima takođe. Svi imaju teške trenutke", rekao je hrvatski trener i dodao da se svaka greška plaća.

Već se priča o tome da bi Tudor mogao da dobije otkaz pošto nije "kliknuo" sa igračima Totenhema, tako da bi Spursi mogli da dobiju trećeg trenera ove sezone, poslije Franka i Hrvata.

"Nevjerovatno je teško objasniti sve ovo. Prvi put u karijeri od 15 godina vidim ovakve stvari. Šta da vam kažem? Fokusiran sam na rješavanje problema sa igračima. Moramo ostati pozitivni kad su stvari teške. Nije riječ o meni. Nije ni trenutak da se previše objašnjava. Moramo ostati mirni i manje pričati, znate. Manje priče...", rekao je Tudor.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:07 Nemanja Vidić gleda derbi Mančestera sa Aleksom Fergusonom Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)