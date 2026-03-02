logo
Premijer liga morala da briše snimak: Klub se žalio zbog ismijavanja, uslijedila hitna reakcija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Premijer liga objavila je šaljivi snimak poslije slobodnog udarca Guljelma Vikarija, ali je morala da ga obriše zbog žalbi Totenhema.

Premijer liga objavila pa obrisala šaljivi snimak golmana Totenhema Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Totenhem je na gostovanju izgubio od Fulama (2:1), a poslije tog meča Premijer liga odlučila je da se našali. Objavila je jedan šaljiv snimak koji je potom morala da briše. "Pijevci" su se žalili zbog toga i taj klip je ubrzo nestao sa društvenih mreža. Da pojasnimo o čemu se radi.

Na kratkom snimku nalazio se golman Totenhema Guljelmo Vikario koji je trebalo da izvede slobodan udarac sa svoje polovine. Uradio je to veoma loše, poslao je loptu u gol-aut na drugoj strani. Premijer liga je od toga napravila šalu i napisala "Baš kao što je akcija bila nacrtana".

Nije se to dopalo ljudima u Totenhemu koji su tražili da se snimak obriše što se na kraju i dogodilo. Tvrdili su da taj snimak ismijava njihovog čuvara mreže.

Tagovi

Totenhem Premijer liga

