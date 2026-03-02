Premijer liga morala da briše snimak: Klub se žalio zbog ismijavanja, uslijedila hitna reakcija

Premijer liga objavila je šaljivi snimak poslije slobodnog udarca Guljelma Vikarija, ali je morala da ga obriše zbog žalbi Totenhema.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Totenhem je na gostovanju izgubio od Fulama (2:1), a poslije tog meča Premijer liga odlučila je da se našali. Objavila je jedan šaljiv snimak koji je potom morala da briše. "Pijevci" su se žalili zbog toga i taj klip je ubrzo nestao sa društvenih mreža. Da pojasnimo o čemu se radi.

Na kratkom snimku nalazio se golman Totenhema Guljelmo Vikario koji je trebalo da izvede slobodan udarac sa svoje polovine. Uradio je to veoma loše, poslao je loptu u gol-aut na drugoj strani. Premijer liga je od toga napravila šalu i napisala "Baš kao što je akcija bila nacrtana".

Vicario with one of the best free kicks you will ever see from a goalkeeperpic.twitter.com/nfRQ5IIFj1 — Troll Football Media (@TrollFootball2)March 1, 2026

Nije se to dopalo ljudima u Totenhemu koji su tražili da se snimak obriše što se na kraju i dogodilo. Tvrdili su da taj snimak ismijava njihovog čuvara mreže.