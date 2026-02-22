logo
Očajan debi Igora Tudora na klupi Totenhema: Tobdžije poslale jaku poruku Gvardioli i Sitiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Arsenal je prekinuo niz od dva vezana remija i sada na prvom mjestu Premijer lige ima 61 bod, pet više od drugoplasiranog Mančester sitija, uz utakmicu više

Arsenal, Totenhem, Premijer liga Izvor: Craig Mercer / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Arsenala pobijedili su večeras na gostovanju ekipu Totenhema sa 4:1, u utakmici 27. kola Premijer lige.

Arsenal je poveo u londonskom derbiju u 32. minutu, kada se u strijelce upisao Ebereči Eze. Samo dva minuta kasnije izjednačenje Totenhemu donio je Randal Kolo Muani, dok je Arsenal do novog vođstva došao u 47. minutu preko Viktora Đekereša.

Svoj drugi gol na meču Eze je postigao u 61. minutu, dok je konačnih 4:1 postavio Đekereš drugim pogotkom u četvrtom minutu nadoknade.

Arsenal je prekinuo niz od dva vezana remija i sada na prvom mjestu Premijer lige ima 61 bod, pet više od drugoplasiranog Mančester sitija, uz utakmicu više.

Za Totenhem je na klupi debitovao hrvatski trener Igor Tudor, ali nije uspio da prekine seriju loših rezultata u domaćem prvenstvu (deveti uzastopni meč bez pobjede). Totenhem se nalazi na 16. mjestu sa 29 bodova.

U narednom kolu i Arsenal i Totenhem nastavljaju sa gradskim derbijima. Arsenal dočekuje Čelsi, a Totenhem gostuje Fulamu.



